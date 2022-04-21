Kars'ta, Gazeteciler Cemiyetinde devir teslim yapıldı

KARS (İHA) - Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti Derneği (KKDGC) Başkanlığını yapan Ercüment Daşdelen, bayrağı yeni Başkan Yargıç Harmankaya'ya teslim etti.

Devir teslim törenin ardından KKDGC Başkanlığı ziyaretçi akınına uğradı. Başkan Yargıç Harmankaya ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etmek üzere kentte bulunan STK Başkanları, Kurum ve Daire emirleri cemiyet binası bizzat gelerek hayırlı olsun dileklerinde bulundular.

KKDGC Başkanlığını başta Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kars İl Müdürü Abdulkadir Ayluçtarhan, Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, Kars Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Doğan Yıldız, Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cevdet Bozkuş, Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, Yeşilay Şube Başkanı Sefer Özabay, Kars Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Selçuk Akgül, SGK İşverenler Servisi Şefi Çetin Erboğa, Fotoğraf Sanatçısı Özgen Beşli ziyaret ederek Başkan Harmankaya ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre sohbet ettiler.

Öte yandan Başkan Harmankaya, ziyaret gelenlere teşekkür etti. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Yerel