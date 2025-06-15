Kars'ta Babalar Günü Futbol Turnuvasıyla Kutlandı

Kars'ta Babalar Günü, köy okulunda renkli ve bir o kadar da duygusal bir etkinlikle kutlandı.

Kars merkez Boğazköy İlkokulu Müdürü Ela Kurnaz tarafından organize edilen "Babamla Sahadayım" temalı futbol turnuvasında çocuklar, babalarıyla birlikte top koşturdu. Etkinlik, hem sporun birleştirici gücünü hem de baba-çocuk bağını güçlendirmeyi amaçladı.

Boğazköy İlkokulu bahçesinde önce sahayı hazırlayan okul yönetimi, daha sonra öğrencilerin babalarıyla birlikte okula gelmelerini sağladı.

Çocuklar babalarıyla birlikte sahaya çıktı. Onlarca baba ve çocuğun katıldığı turnuva, dostluk havasında geçti. Karşılaşma sonrasında çocuklar babalarının Babalar Günü'nü kutladı.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen okul idaresine teşekkür eden Saim Kaya, "Bugün Babalar Günü, okul yönetimi olarak hocaların desteğiyle bu etkinlik düzenlendi. Etkinlikte bizleri çocuklarla buluşturup, çocuklarla futbol turnuvası hazırladılar. Turnuvada çocuklar gayet güzel eğlendi" dedi.

Oğluyla birlikte futbol oynadıklarını ifade eden Nihat Balakar, "Öncelikle Babalar Günü kutlu olsun, hocalarımız güzel bir turnuva düzenledi. Maçı da çocuklarımız kazandı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Kardeşleri ve babalarının futbol karşılaşmasını izlemeye gelen öğrenciler ise hem baba ve kardeşlerine destek verdi. Hem de eğlendi. Çocuklar turnuvayı hazırlayan Okul Müdürü Ela Kurnaz ve öğretmenlerine teşekkür ettiler.

Öte yandan, öğrenci velileri organizasyondan memnuniyet duyduklarını belirterek, bu tür aile odaklı etkinliklerin artmasını istediklerini dile getirdi. - KARS