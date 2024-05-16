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Kars'ta ağaçta ipe dolanan karga telef oldu

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Kars'ta ağaçta ipe dolanan karga telef oldu. Kars Benli Ahmet İstasyonu'nda bulunan çam ağaçlarından birisinde asılı olarak görülen karga görenleri şaşırttı. Ağaçta asılı olan baş aşağıya sallanan karganın telef olduğu anlaşılırken, karganın telef olmasına ayaklarına dolaşan güvenlik önlemi almak için çekilen güvenlik şeridinin neden olduğu ileri sürüldü. Hayvan otlatan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, ağaçta ayaklarından asılı olarak telef olan karga yer alıyor.

Kars'ta ağaçta ipe dolanan karga telef oldu

KARS - Kars'ta ağaçta ipe dolanan karga telef oldu.

Kars Benli Ahmet İstasyonu'nda bulunan çam ağaçlarından birisinde asılı olarak görülen karga görenleri şaşırttı.

Ağaçta asılı olan baş aşağıya sallanan karganın telef olduğu anlaşılırken, karganın telef olmasına ayaklarına dolaşan güvenlik önlemi almak için çekilen güvenlik şeridinin neden olduğu ileri sürüldü.

Hayvan otlatan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, ağaçta ayaklarından asılı olarak telef olan karga yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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