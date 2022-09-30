Kars yerel: Susuz Kalan Mahallenin İmdadına Efeler Belediyesi Koştu

Efeler Belediyesi, altyapı arızası nedeniyle suları kesilen Gölhisar Mahalle halkına anında su desteği sağladı.

Geçimini genel olarak hayvancılıkla sağlayan Gölhisar mahalle sakinleri, mahallelerine gelen isale borusundaki arıza nedeniyle susuz kaldı. Efeler Belediyesi, su kesintisi nedeniyle büyük mağduriyet yaşayan Gölhisar Mahalle sakinlerinin imdadına yetişerek, kısa sürede destek sağladı.Efeler Belediyesi'ne ait tanker, vatandaşların su ihtiyacını karşıladı. Susuz kalan hayvanları için de endişelenen Gölhisar mahalle halkı, Efeler Belediyesi'nin tankeri sayesinde derin bir nefes aldı.

Bidonlara su doldurarak evlerine dönen Gölhisarlılar, "Başkanımız Mehmet Fatih Atay'dan Allah razı olsun. Efeler Belediyesi mahallemize tankerle temiz su getirdi. Sayelerinde hem ilk etapta içme suyu ihtiyacımızı karşıladık hem de hayvanlarımızı suladık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Herhangi bir mağduriyetimizde Fatih başkanımızın desteğini hep yanımızda hissediyoruz. Sağ olsun" diye konuştular.