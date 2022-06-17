Ormanağzı köyünde kazanlar dut pekmezi için kaynamaya başladı

ERZURUM Karnavaz dut pekmezinin yapımı çok meşakkatli ve zor olsa da Ormanağzı (eski adı Karnavas) köyünde pekmez mesaisi başladı.

Karnavas dut pekmezinin en önemli üretim yerlerinden biri olan Ormanağzı köyünde meşagatli mesaiye sabah erkenden başlanıyor. Ormanağzı Mahallesi'nde ikamet eden Gülistan, Ahmet Kurt çifti, sabah erken saatlerde işe koyulan çift, yere serdikleri brandalara Ahmet Kurt beden gücüyle dut silkeliyor dökülen dutları bidonlara doldurup, ocak üzerindeki kazanlara boşaltıyor. Dev kazan içinde kaynatılan dutlar, kıvama geldikten sonra preslenmek amacıyla sıkı kurununa dökülüyor. Şırası bidonlara boşaltılan dut, kilolarca ağırlığındaki taşla da preslenerek kalan şıra alınıyor. Bidonlara alınan dut şırası ateş üstünde bekleyen ve teşt olarak bilinen bakır kaplara boşaltılıyor. Altında odunların alev alev yandığı çelik kapların başına geçen Gülistan ve Ahmet Kurt çifti ellerinde ahşap kepçelerle şıranın pekmeze dönüşmesi için saatler süren karıştırma işine başlıyor. Çelik kaplarda yapılan işlem sonunda üretilen pekmez soğuması için bu kez başka bir kaba boşaltılıyor. Ateş üzerinden alınan pekmezi kepçeyle karıştıran Gülistan ve Ahmet Kurt, soğutma işlemini gerçekleştiriyor. Soğuyan pekmez daha sonra konulduğu bidonla depoya kaldırılıyor.

Karnavas köyü sakinlerinden Gülistan Kurt, "Sabah erkenden kalkıp dutların dökümün yapıyoruz döktüğümüz dutları dolduruyoruz kazanlara özel olarak kaynatıyoruz doğal olarak yapmış olduğumuz pekmezimizi çoluk çocuğumuza eşimize dostumuza veriyoruz eğer fazla olursa onu da satıyoruz" dedi.

Ahmet Kurt ise "Sabah erkenden başlıyoruz dutların diplerine sergilerimiz serip dutları silkeliyoruz dökülen dutları kovalarla taşıyıp kazanlarda onları güzelce temiz su ile pişiriyoruz daha sonra pişen dutları sıkı kurunun da sıkarak şırasını çıkarıyoruz çıkan şıratı teştlere azar azar koyarak pişirmeye başlıyoruz iyi pekmez yapımında yakılan odunda çok önem arz ediyor odunun çam ağacı ve çıralı olması gerekiyor iyi yanacak ki güzel pekmez olsun kendi ihtiyacımızın dışındakini eşe dosta ayrıca satıyoruz böylece pekmez yapmış oluyoruz" dedi.