'Kardan kadın' yaptılar

Erzurum'un Uzundere ilçesinde beklenen kar yağışı nihayet gerçekleşti. İlçedeki çocuklar, uzun zamandır bekledikleri karı görünce sevinçle dışarı çıkarak bu kez kardan kadın yaptı.

Uzundere'de Merve Sahra Sarı ve Yiğit Safa Sarı isimli iki çocuk, annelerinden aldıkları destekle kardan kadın yapma kararı aldı. Çocuklar, ellerine geçirdikleri kar taneleriyle kardan kadın inşa etti ve tamamlarken başörtüsü bağlamaya karar verdi.

Uzundere ilçesinde yaşayan çocuklar, başı örtülü kardan kadınlarını göstererek kışın güzelliklerini doyasıya yaşadı. Bu an ölümsüzleşerek ilçede unutulmaz bir kış günü anısına dönüştü. - ERZURUM