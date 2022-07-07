Adana Büyükşehir Belediyesi, Asfalt ve Yol Çalışmalarına Hız Kattı
ANKA - Yerel
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Sarıçam Ertuğrul Gazi Caddesi ve Yüreğir Yasemin Caddesi asfalt ve yol çalışmalarını denetledi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Sarıçam Ertuğrul Gazi Caddesi ve Yüreğir Yasemin Caddesi asfalt ve yol çalışmalarını denetledi.
Kentin dört bir yanında asfalt çalışması yaptıklarını belirten Başkan Zeydan Karalar, Yasemin Caddesi'nin Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndan, Buruk Mezarlığı'nın ilerisine bağlanan bir yol olduğunu hatırlatarak, "İlk etabını bayramdan önce bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kırsalda da merkezde de önemli hizmetleri hayata geçiriyoruz" dedi.
Başkan Karalar, inceleme ve denetlemenin ardından bölge halkı ve mutharları ile sohbet etti.
ANKA / Yerel