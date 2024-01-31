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Karacadağ Kayak Merkezi'nde Yöre Halkı Şalvar ve Fistanla Kayıyor

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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezi olan Karacadağ Kayak Merkezi'ne gelen yöre halkı, şalvar ve fistan giyerek karda kaymanın keyfini çıkarıyor. Şanlıurfa ve Diyarbakır başta olmak üzere çevre illerden gelen ziyaretçiler, temiz havada kayak yapmanın yanı sıra yöresel kıyafetleriyle eğleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezi konumundaki Karacadağ Kayak Merkezi'ne gelen yöre halkı, şalvar ve fistan giyerek karda kaymanın keyfini çıkartıyor.

Şanlıurfa ile Diyarbakır arasındaki sınırları belirleyen ve Diyarbakır'a yaklaşık 60 kilometre mesafede bulunan Karacadağ Kayak Merkezi, 1919 rakımıyla bölgenin zirvesinde yer alıyor.

Bölgede son günlerde etkili olan kar yağışının ardından sezona merhaba diyen kayak merkezinde Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın yanı sıra Gaziantep, Mardin, Batman ve Adıyaman gibi çevre il ve ilçelerden gelen günübirlik ziyaretçilerin kayak yapmak için adresi oluyor.

Günün erken saatlerinde merkeze gelen ziyaretçilerden yöre halkı şalvar ve fistanlarını giyerek hem kayak keyfi yapıyor hem de temiz havada mangal yakarak gönüllerince eğlenip halay çekiyor.

Yöresel kıyafetleriyle kaymaya gelen Abdulkadir Arslan, Karacadağ Kayak Merkezine geldiklerini, herkesi buraya davet ettiklerini söyledi.

Kayak kıyafetinin sıktığını, şalvarın daha rahat olduğunu belirten Arslan, herkes yöresel kıyafetiyle gelip gezdiğini, çok güzel bir yer olduğunu kaydetti.

Ziyaretçilerden Emrullah Çelik, Siverek'ten kaymak için geldiklerini ifade ederek, kar yağdığı zaman her sezon geldiklerini dile getirdi.

Yöresel kıyafetlerle daha rahat olduğunu aktaran Çelik, "Şalvar ve puşi ile geliriz daha rahat. Erzurum Palandöken hikaye, adres Karacadağ" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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