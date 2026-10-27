Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan Türk TIR'ları İran'a karşılıklı geçişe başladı

(VAN) - Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan Türk TIR'larının İran'a geçiş yapmaya başladığını duyurdu.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın Batı Azerbaycan Eyalet Valiliği tarafından Türk TIR'larının Kapıköy üzerinden İran'a geçiş yapmaya başladığı bilgisinin iletildiğini belirtti.

İranlı yetkililerle gerçekleştirilen görüşmelerin olumlu sonuçlandığını ifade eden Takva, sınır kapısında bugüne kadar tek taraflı yürütülen TIR geçişlerinin karşılıklı hale geldiğini açıkladı.

Takva, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Batı Azerbaycan Eyalet Valiliği, Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan İran tarafına Türkiye TIR'larının geçişinin başladığını iletti. Böylece şu ana kadar sadece İran TIR'larının giriş yaptığı Van/Kapıköy Gümrük Kapısı, uluslararası karşılıklı TIR geçişlerine açılmış oldu. İranlı muhataplarımız ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, tek taraflı TIR geçişleri karşılıklı hale geldi. Şehrimize, bölgemize, ülkemize hayırlı olsun."

Kaynak: ANKA