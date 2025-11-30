Kamaç: Siyasi ve Ekonomik Sistemlerin Çöküşü Yeni Arayışları Zorunlu Kılıyor

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - Dem Parti Diyarbakır Milletvekili ve Demokratik Kolektif İnisiyatifi Eş Sözcüsü Mehmet Kamaç, "Dünyada iki temel sistem olan siyasi ve ekonomik sistem çöktü. Bu ikisinin gösterdiği, bir zihnin çöküşüdür. Eğer dünyada siyasi sistem çökmeseydi. Rusya ile Ukrayna savaşı cereyan etmezdi" dedi.

Demokratik Kolektif İnisiyatifi, tanıtım toplantılarının birini Kars'ta gerçekleştirdi. DEM Parti Kars İl Eş Başkanlığınca Aynalı Köşk'te düzenlenen etkinlikte, İnisiyatifin Eş Sözcüsü ve DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç, kuruluş amaçlarını Karslılara anlattı.

Kamaç, Demokratik Kolektif İnisiyatifi'nin yaklaşık bir buçuk yıllık çalışmanın ürünü olduğunu belirterek, sistemlerin Kürtler, Türkler, Türkmenler, Kars'taki Yerliler ve Malakanlar ile Aleviler, Sünniler, Hristiyanlar, Süryaniler, Ezidiler, Ermeniler, Şiiler ve Caferiler gibi çok çeşitli etnik ve inanç topluluklarını kimlikler üzerinden sürekli atomize edip parçaladığını, bu nedenle zaman zaman Alevilerin, Kürtlerin ve Arapların yok sayıldığını ve bunun da tekil bir kişi üzerinden inşa edilen anlayışın sonucu olduğunu söyledi.

Mehmet Kamaç, kentin çok kültürlü yapısına dikkati çekerek, tekçi anlayışların Kars'ın gerçekliğini yok saydığını belirtti. Kars'ın etnik, dini ve mezhebi çeşitliliğiyle bir mozaik olduğunu vurgulayan Kamaç, "Kars tek değildir, tek'ten büyüktür" dedi.

Sistemlerin farklı kimlikleri alt alta sıralayarak toplumu atomize ettiğini ve bu politikaların bir asırdır insanları tükettiğini ifade eden Kamaç, tüm kimliklerin haklarının birlikte savunulması gerektiğini söyledi. "Kürdün hakkını bir Türk, Türk'ün hakkını bir Kürt savunmalı. Caferilerin hakkını bir Sünni, Hristiyanın hakkını bir Müslüman savunmalı. Çünkü bunların hepsi bizi ifade eder" diyen Kamaç, kimliklerden birinin eksilmesinin diğerini anlamsız kıldığını kaydetti.

Pandemi, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Gazze-İsrail çatışmasının mevcut küresel sistemlerin iflas ettiğini gösterdiğini söyleyen Kamaç, hem siyasi hem ekonomik düzenin çöktüğünü ifade etti. Bu krizlerin uluslararası hukuk ve düzenin işlemez hale geldiğinin kanıtı olduğunu vurgulayan Kamaç, siyasi sistem ayakta olsaydı binlerce insanın gözler önünde katledilmesine kimsenin sessiz kalamayacağını söyledi. Ortaya çıkan küresel bunalımın kendiliğinden değil, hegemon güçler tarafından yaratıldığını savunan Kamaç, mevcut sistemlerin çöküşünün aynı zamanda yeni arayışların kapısını araladığını belirtti.

Kamaç, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Dünya ve Ortadoğu yeniden şekillenirken birileri bizim önümüze hazır projeler getirmesin. Kendi aklımızın ürünü projelerle kendi geleceğimize, kendi coğrafyamızın geleceğine ve bu dünyanın geleceğine yön verebiliriz. Önümüzde yeni bir yüzyılın Ortadoğusu var. Bu dönemde basit şeyler yaşanmıyor. Hegemon güçlerin çıkarları üzerinden şekillenen 20. yüzyıl paylaşım düzeni çöktü. Yeni bir yüzyıl inşa edilirken biz de 'bu yüzyılı kendi değerlerimiz üzerinden inşa edeceğiz' diyoruz. Bu nedenle birilerinin 21. yüzyıla dair hesaplarını biz bozacağız; kendimizi ve geleceğimizi biz kuracağız.

Ortadoğu'ya dönük bir dizayn söz konusudur ve bunu yine karşıtlıkçı politikalar üzerinden şekillendirmeye çalışıyorlar. Biz ise Kürtler olarak birlikte yaşamın, ortak akılla bir arada bulunmanın ve birbirimizin hakkını, hukukunu tanımanın örnekliğini kendi şehirlerimizde ve coğrafyamızda özellikle Ortadoğu'ya gösterebiliriz. Bu, önümüzdeki tarihi bir fırsattır. 21. yüzyıla girerken sahip olduğumuz en büyük fırsatlardan biri budur."