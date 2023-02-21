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Kahramanmaraş'ta tarlalar ikiye bölünürken, görüntülerde depremin şiddeti gözler önüne serildi

Yerel Haberler

Kahramanmaraş'ta kilometrelerce uzunlukta fay üstündeki kırık ve yarılmalar dron ile görüntülendi.

Kahramanmaraş'ta kilometrelerce uzunlukta fay üstündeki kırık ve yarılmalar dron ile görüntülendi. Kırılan fay hattı üstündeki tarlaların ikiye bölündüğü gözlenirken, depremin şiddeti de bir kez daha gözler önüne serildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremde nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybederken, binlerce bina da yıkıldı. Bölge adeta beşik gibi sallanırken, deprem belgeseli çeken görüntü yönetmeni Muhammet Kösem de Kahramanmaraş'ta kilometrelerce uzanan fay hattını havadan görüntüledi. Görüntülerle depremin dehşeti gözler önüne serilirken, kilometrelerce uzunluğundaki fay hattı net bir şekilde gözüküyor. Fay hattının kırılmasıyla tarlaların ikiye bölündüğü de dron kamerasına yansıyor. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Yerel Haberler

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