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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Deprem Şehitleri Anıtı Yapıldı

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anısına "6 Şubat Deprem Şehitleri Anıtı" yapıldı.

Onikişubat ilçesi Akedaş İlkokulu 6 Şubat Deprem Şehitlerinin isimlerini yaşatmak adına çalışma başlatarak "6 Şubat Deprem Şehitleri Anıtı" çalışmasını tamamladı.

Kahramanmaraş ve ilçelerimizde toplam 258 eğitim camiasına mensup öğretmen ve eğitim çalışanı, 1962 öğrenci şehit oldu. Anıt çalışmasıyla birlikte başlatılan, "2220 Şehide 2220 Hatim" çalışması da yapıldı.

Okul Müdürü Erol Yorulmaz, "Kahramanmaraş Onikişubat Akedaş İlkokulu ailesi olarak Kahramanmaraş ve ilçelerimizde şehit verdiğimiz eğitim camiasına mensup 258 öğretmen, eğitim çalışanı ve 1962 öğrenci şehidimizin adını yaşatmak, duaya sebebiyet verecek, her 6 Şubat'ta bir ve beraber olacağımız, dualar ederek anacağımız bir anıt yaptık. 6 Şubat Deprem Şehitleri Anıtı çalışmamızda Tuğrul Kuşu motifi öne çıkmakta. Yiğitleri kanatları altına alıp onları koruyan ve kollayan bir kuş olarak ifade edilir. 6 Şubat 04: 17' de meydana gelen deprem; asrın felaketi olarak adlandırıldı. Kahramanmaraş olarak ayağa yeniden kalkışımızı, yeniden dirilişimizi simgelesin istedik" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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