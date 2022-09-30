Kadıköy'de Yıllar Sonra Açık Su Yüzme Yarışı

Kadıköy Belediyesi’nin desteği ve ev sahipliğinde düzenlenecek 'Kadıköy Açık Su Yüzme Yarışı', 2 Ekim Pazar sabahı 08.00’de Caddebostan sahilinde başlayacak. 1,5 K, 3 K ve 10 K kategorilerinde 400 yüzücünün katılacağı yarış, Fenerbahçe ile Bostancı arasında gerçekleştirilecek.

Kadıköy Belediyesi'nin desteği ve ev sahipliğinde düzenlenecek ' Kadıköy Açık Su Yüzme Yarışı', 2 Ekim Pazar sabahı 08.00'de Caddebostan sahilinde başlayacak. 1,5 K, 3 K ve 10 K kategorilerinde 400 yüzücünün katılacağı yarış, Fenerbahçe ile Bostancı arasında gerçekleştirilecek.

Kadıköy Belediyesi, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Maraton-Masters iş birliği ile organize edilen Kadıköy Açık Su Yüzme Yarışı, 2 Ekim Pazar günü saat 08.00 ile 13.00 arasında düzenlenecek. 1,5 K, 3 K ve 10 K kategorilerinde gerçekleşecek yarışa 4'ü özel sporcu olmak üzere 305 erkek ve 95 kadın yüzücü katılacak. Caddebostan sahilinden başlayacak yarışta, Fenerbahçe ile Bostancı sahilleri arasında kulaç atılacak.

YARIŞLAR, ÜÇ KATEGORİDE GERÇEKLEŞECEK

Üç kategoride gerçekleşecek yarışmada, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından su sporları alanında uluslararası rekabeti yöneten federasyon olan FINA'nın kuralları uygulanacak. Tüm yarışlar, açık yaş olarak yüzülecek ve 25 yaş altı sporcular (2004-1998 doğumlu) Master öncesi kategorisinde, genel klasman dışında sadece kendi yaş grubunda yarışacak. Genel klasmanda ilk üçe giren sporculara, kupa ve madalya; yaş grubunda ilk üçe giren sporculara madalya; yarışmayı bitiren tüm sporculara da anı madalyası ve Katılım Sertifikası verilecek.