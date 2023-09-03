Jandarma ekipleri şehit ailelerini unutmuyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şehit aileleri belirlenen program çerçevesinde ziyaret edilmeye devam ediyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehitlerin emaneti olan aileleri özel günlerde ve normal zamanlarda sürekli olarak ziyaret etmeye devam ediyor. Şehitlerin şehadet yıldönümlerinde ailelerinin yanı sıra şehitlerin kabirlerini de ziyaret eden ekipler dua ederek şehitleri anıyor. Bu çerçevede Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1994 yılında Diyarbakır'da şehit olan J.Er Şahin Çavuş'un annesi Pakize Çavuş ve Karacasu ilçesinde yaşayan şehit ailesini ziyaret edildi. Şehit aileleri ziyaretlerinde ailelerin talep ve sorunlarını dinleyen ekipler, ailelerin herhangi bir talebi olması durumunda iletişim numaraları paylaştı. - AYDIN