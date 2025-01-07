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İznik Kaymakamı Karaman, Marmarabirlik Zeytin Kooperatifi'ni Ziyaret Etti

İznik Kaymakamı Karaman, Marmarabirlik Zeytin Kooperatifi'ni Ziyaret Etti
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İznik Kaymakamı Arif Karaman, Marmarabirlik İznik Zeytin Kooperatifi'ni ziyaret ederek 2024/25 ürün alım kampanyası hakkında bilgi aldı ve ürün alım süreçlerini inceledi.

İznik Kaymakamı Arif Karaman, 2024/25 ürün alım kampanyasının devam ettiği Marmarabirlik İznik Zeytin Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Kooperatif Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, İznik Kooperatif Başkanı Yakup Sevinç ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelen Kaymakam Karaman'a, ürün alım süreçleri ile ilgili ayrıntılı sunum yapıldı. Başkan Sevinç, Kooperatifin genel işleyişi ile ilgili bilgiler aktarırken, Başkan Hidamet Asa ise İznik'te şu ana kadar gerçekleşen ürün alım miktarının 14 bin 500 tonlarda olduğunu belirtti.

İznik Depolama Tesisi'ne inceleme gezisi düzenleyerek gözlem yapan Kaymakam Arif Karaman'a ürünün hijyenik şartlarda gerçekleşen olgunlaşma süreci ile ilgili veriler aktarıldı. Ürün alımlarındaki sistem ve prosesleri inceleyen Akif Karaman, üreticilerle de bir araya geldi. Sembolik anlamda ürün alımı gerçekleştirip sürece dahil olan Kaymakan Karaman, üreticiler sohbet ederek, onların içinde bulunduğu durum ile ilgili de notlar aldı.

Sahada söylenenler ile kooperatifçiliğin işleyişi arasında farklılıklar olduğuna değinen İznik Kaymakamı Arif Karaman, üreticinin kooperatifine sahip çıkmasının önümüzdeki yıllar için son derece önemli olduğunu vurguladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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