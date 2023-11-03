İzmit'te Atatürk, 10 Kasım'da Milli Mücadele Anı Evi'nde Anılacak
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Yerel Haberler
İzmit Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 85’inci yılında Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’nde gerçekleştireceği törenle anacak.
İzmit Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85'inci yılında Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi'nde gerçekleştireceği törenle anacak.
İzmit'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım günü saat 09.05'te Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi'nde anılacak.
Ata'nın vefatının 85'inci yılında kentteki okullardan öğrencilerin katılımıyla şiir okumaları gerçekleştirilecek. Atatürk'ün aziz hatıralarının yaşatıldığı Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi'nde düzenlenecek törene tüm İzmit halkı davet edildi.
Kaynak: ANKA / Yerel