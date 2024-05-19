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İzmit Halkevi binasının onarımı tamamlandı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Halkevi binasının onarım çalışmaları tamamlandı. Yapılan simülasyonla binanın depreme karşı sağlamlığı test edildi. Gençlerin cazibe merkezi olacak kompleks hizmete girdi.

Cumhuriyet Dönemi'nin sembol yapıları arasında yer alan Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Halkevi binasının onarım çalışması tamamlandı. Yapılan simülasyonla 83 yıllık tarihi binanı depreme karşı sağlamlığı test edildi. Son teknolojiler kullanılan kompleks hizmete girdiğinde gençlerin cazibe merkezi olacak.

İzmit'te 19 Şubat 1941'de hizmete açılan ve Cumhuriyet döneminin önemli eserlerinden biri olarak bilinen Halkevi binası, uzun zamandır yıpranmış haliyle vatandaşların dikkatini çekiyordu. Vali Seddar Yavuz binanın onarılması adına çalışma başlatmıştı. Mevcut binanın yıkılmaması ve güçlendirilip, onarılması kararı alındı. Çok maksatlı salonlar, kitap kafeler, sanat faaliyetleri ile gençlerin ilgisini toplayacak binanın kaba inşaatı tamamlandı.

Öte yandan, binada yapılan incelmelerin ardından oluşturulan simülasyonla depreme karşı sağlamlık testi yapıldığı aktarıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele ateşini yaktığı 19 Mayıs'ın 1919'un 105'inci seneyi devriyesinde Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Halkevi binasında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Yavuz, basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu.

"Deprem simülasyonları gerçekleştirdi"

Halkevi'nin Cumhuriyet Dönemini anlatan önemli yapılardan biri olduğunu söyleyen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Uzun yıllar şehrimize hizmet etmiş şehrimizin hafızası olmuş bir bina. Biz göreve başladığımızda çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmişti fakat deprem sebebiyle bir sürü hareketlilik oldu. Bir ekip kurduk hocalarımız detaylı bir çalışma yaptı. Deprem simülasyonları gerçekleştirdi. Bu simülasyona göre yeni bir güçlendirme ve restorasyon çalışmasıyla ilgili projeleri hazırladılar. Pandemi vesilesiyle birkaç kez ihaleye çıkmamıza rağmen ihaleye katılım gerçekleşmedi. O gün de 'biz burayı restore edeceğiz ve şehrimize kazandıracağız' demiştik. Sözümüzü turmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz bugün itibariyle ufak tefek eksikleri olmasına rağmen binayı bitirdik. Birkaç gün içeresinde de eksiklikleri tamamlanacak ve Kocaelili gençlerin hizmetinde olacak. Kütüphanesi'nden bilgisayar odalarına her türlü detay düşündük. Burası 7/24 gençlerimizin hizmetinde olacak" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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