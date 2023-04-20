İzmit Belediyesi'nden Ramazan Bayramı'na Özel Program

İzmit Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda yurttaşların eğlenceli zaman geçirmesi amacıyla üç günlük bir program hazırladı.

Her yıl dini ve milli bayramlarda çeşitli etkinlikler düzenleyen İzmit Belediyesi, bu Ramazan Bayramı'nda da yurttaşlar için bir dizi program düzenleyecek. Bu kapsamda belediye, 21 Nisan Cuma günü vatandaşları Halk Bayramlaşması'nda bir araya getirecek. Geçen yıl olduğu gibi binlerce İzmitlinin katılımıyla Belsa Plaza önünde düzenlenecek Halk Bayramlaşması'nın ardından, 22 Nisan Cumartesi günü de İzmit Belediye Meydanı'nda gün boyunca çocuklar için renkli etkinlikler yapılacak.

ÇİFTE BAYRAM COŞKUSU YAŞANACAK

Bayramın üçüncü gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ise çifte bayram coşkusu yaşanacak. İzmit Belediye Meydanı'nda düzenlenecek etkinliklerde, İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Korosu Aysel Gürel Şarkıları, Çınar Çocuk Evi gösterileri, İzmit Belediyesi Kent Orkestrası ve Sanat Akademisi Korosu yurttaşla buluşacak. Uygur Çocuk Tiyatrosu ise 22 Nisan ve 23 Nisan günlerinde çocuklar için sahnede olacak.