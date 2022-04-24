İzmit Belediyesi Kent Orkestrası ve Çocuk Korosu'ndan Barış Manço Şarkıları

KOCAELİ (ANKA) -

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kent Orkestrası ve Sanat Akademisi Çocuk Korosu, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Barış Manço şarkılarını söyleyerek İzmitlilere keyifli anlar yaşattı.

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve kentin markası olmaya aday İzmit Kent Orkestrası, Sanat Akademisi bünyesinde kurulan Çocuk Korosu ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nda bir konsere imza attı. "Barış Abi Şarkıları" adı altında sanatçı Barış Manço'nun eserlerinin seslendirildiği konser vatandaşlardan büyük alkış topladı.

ÇOCUKLAR İLGİYLE TAKİP ETTİ

Kısa süre önce kurulmasına rağmen büyük bir başarıya ulaşan İzmit Kent Orkestrası, Çocuk Korosu ile müthiş bir uyum sağlarken, vatandaşlar usta sanatçı Barış Manço'nun birbirinden güzel şarkılarıyla keyifli zaman geçirdi. Özellikle çocukların büyük bir ilgiyle takip ettiği konserde Barış Manço'nun "Kara Sevda"," Unutamadım", "Yaz Dostum", "Gülpembe", "Anlıyorsun Değil mi", "Dağlar Dağlar", "Can Bedenden Çıkmayınca" gibi ölümsüz eserleri seslendirildi.

"SANAT AKADEMİSİNİ AÇMAKLA NE KADAR DOĞRU BİR KARAR ALDIĞIMIZI YENİDEN GÖRMÜŞ OLDUM"

Konser sonrası konuşma yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Sanat Akademimizin kıymetli müzisyenleri ve kursiyerlerinin konserini ben de ilk defa sizlerle burada izledim. Bayıldım, emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Sanat Akademisini açmakla ne kadar doğru bir karar aldığımızı yeniden görmüş oldum. Kurumsal kimliğimizle kültür, sanat ve spora dair çalışmalarımızı geliştirmeye devam edeceğiz. İzmit'in çocuklarıyla, İzmit'in yetenekleriyle daha nice başarılara" dedi.