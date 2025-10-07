İzmirli Gezgin Orhan Kotluk, Deprem Farkındalığı İçin Kahramanmaraş'a Pedal Çeviriyor

İzmirli gezgin Orhan Kotluk, "Asrın Felaketi"ne farkındalık oluşturmak amacıyla bisikletiyle İzmir'den yola çıkarak depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ı ziyaret edecek.

İzmir'de yaşayan bisikletli gezgin Orhan Kotluk (47), "Asrın Felaketi" olarak anılan 6 Şubat depremlerine dikkat çekmek amacıyla İzmir'den Kahramanmaraş'a doğru yola çıktı. Yaklaşık 20 yıldır Türkiye'yi bisikletiyle gezen Kotluk, bu anlamlı yolculuğunda bin 350 kilometrelik bir parkuru kat edecek. İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden teslim aldığı Türk bayrağını Kahramanmaraş Valiliği'ne ulaştırmayı hedefleyen Kotluk, farkındalık oluşturmak için pedal çevirecek. Yolculuğu boyunca İzmir, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Nevşehir ve Kayseri illerinden geçecek olan Kotluk, final durağı olan Kahramanmaraş'a ulaşmayı hedefliyor. Vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerin anısına 2005 yılından bu yana pedal çevirdiğini belirten Orhan Kotluk, "Şimdiki hedefimiz İzmir'den 6 Şubat 2023'te merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a şanlı bayrağımızı taşımak" dedi.

Bin 350 kilometre pedal çevirecek

Bisikletli gezgin Orhan Koltuk yaklaşık bin 350 kilometre boyunca pedal çevireceğini belirterek, "Sırasıyla İzmir, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Nevşehir, Kayseri'den geçerek Kahramanmaraş'ta sonlandıracağız. İzmir'den taşıyacağımız şanlı bayrağımızı, depremin merkez üslerini ziyaret ettikten sonra Kahramanmaraş Valiliğimize teslim edip ardından İzmir'e tekrardan dönüş yapacağım. En son 1 Haziran'da İzmir Konak'ta bulunan Hasan Tahsin Anıtı'ndan, 93 Harbi kahramanı Nene Hatun için Erzurum'un Aziz Yete Tabyası'ndaki mezarına pedal çevirdim. Nefesim yettiği sürece, bu vatan için canlarını feda eden kahramanlarımız için pedal çevirmeye devam edeceğim. Bu faaliyette bana destek veren, başta İzmir Valiliği'ne, AFAD İl Müdürümüze, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne, emniyet teşkilatımıza ve jandarma komutanlığına yol güvenliği sağladıkları için şimdiden sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

8 ilden geçecek

Orhan Koltuk'a taşıyacağı Türk Bayrağı'nı teslim eden İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci, "Orhan Bey ile yaklaşık bir buçuk ay önce tanıştık. Kendileri kurumumuzu ziyarete geldiler. 2005 yılından beri şehitler anısına pedal çevirdiğini belirtti. Bu kez de, asrın felaketine farkındalık oluşturmak amacıyla İzmir'den Kahramanmaraş'a pedal çevirmek istediğini söyledi. Konu afet olunca, biz de Orhan Bey ile gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra, her türlü desteği vermek amacıyla çalışmalarımıza başladık. Orhan Bey buradan hareket ettiğinde, Kahramanmaraş'a varana kadar toplam bin 350 kilometre pedal çevirecek. Bu yolculukta toplam 8 il sınırından geçecek. İlgili illerimizle gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik. Gerek belli geçişlerde güvenliği sağlamak gerekse zaman zaman konaklama ve diğer ihtiyaçlar konusunda destek olmak için hazırlıklarımızı yaptık. Buradan bayrağı biz kendisine teslim edeceğiz. Orhan Bey, bin 350 kilometrelik yolu kat ederek, bayrağı Kahramanmaraş Valiliğimize teslim edecek ve bu şekilde anlamlı bir faaliyet gerçekleştirmiş olacak. Kendisine şimdiden kolaylıklar diliyorum. Böyle bir farkındalık oluşturmak için başlattığı bu çalışmadan dolayı kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Bizler de elimizden geldiğince her konuda destek olmaya devam edeceğiz" diye ekledi. - İZMİR