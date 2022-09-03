İzmir yerel haberi: Torbalı Belediyesi İEF'de Yerini Aldı

91. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Torbalı Belediyesi 2 ayrı stantla yerini aldı. Torbalı'nın yerel lezzetlerinin, ekonomisinin, ticaretinin ve kültürünün tanıtıldığı stantlarda, gelen misafirlere çeşitli ikramlarda bulunuluyor.

Yoğun katılım ile açılışı gerçekleştirilen 91. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Torbalı Belediyesi 2 ayrı stantla yerini aldı. Torbalı Belediyesi'nin başlatmış olduğu "Halkın Tarlasından Halkın Sofrasına" projesi kapsamında kendi tarlalarında yetiştirdiği ve vatandaşa ücretsiz olarak dağıttığı nohut, bulgur, un, zeytinyağı ve reçel gibi ürünler stantlarda tanıtıldı. Torbalı'nın yerel lezzetleri, ekonomisi, ticareti ve kültürünün tanıtıldığı stantlarda gelen misafirlere çeşitli ikramlarda bulunuluyor.

TEKİN: "STANTLARIMIZA HERKESİ BEKLİYORUZ"

Yoğun ilginin olduğu Torbalı Belediyesi stantlarını, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoglu Sengel'in yanı sıra çok sayıda vatandaş da ziyaret etti.

Stanta gelen misafirleri Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin bizzat ağırladı. Başkan Tekin, Torbalı Belediyesi stantlarına herkesi beklediklerini belirterek, "Kapılarını 91. kez ziyaretçilerine açan İzmir Enternasyonal Fuarı'nda yerimizi aldık. İlçemizin tarımı, ekonomisi, kültürü ve ticareti başta olmak üzere tüm potansiyeli ile tanıtılan stantlarımızda sizleri de bekleriz. Stantlarımız fuarın son gününe kadar sizlerle olacak" dedi.