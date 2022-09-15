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İzmir yerel: Buca Belediyesi'nde En Düşük Maaş 11 Bin 500 TL Oldu

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İzmir yerel: Buca Belediyesi'nde En Düşük Maaş 11 Bin 500 TL Oldu

İzmir haberlerine göre Buca Belediyesi ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel- İş 5 No'lu Şube arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Buca Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 11 bin 500 TL'ye yükseldi.

Buca Belediyesi ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel- İş 5 No'lu Şube arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Buca Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 11 bin 500 TL'ye yükseldi.

Buca Belediyesi'ndeki toplu sözleşme görüşmeleri, bugün uzlaşma ile sonuçlandı. Yüksek enflasyon karşısında emekçinin yanında olmak için süreci yürüten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'a sendika yöneticileri ve işyeri temsilcilerinden teşekkür geldi. Başkan Kılıç, sonucun hayırlı olmasını diledi. Güncel ekonomik gelişmelere rağmen mali disiplini sağladıklarına dikkat çeken Başkan Kılıç, işçi ve emekçilerle el ele Buca için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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