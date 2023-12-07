İzmir Valiliği, Çeşme'deki Muhtarlara AFAD Gönüllüsü Eğitimi Verdi

İzmir Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Çeşme'deki 25 mahalle muhtarına Destek AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı düzenledi. Eğitim programının sonunda muhtarlara katılım belgeleri verildi.

İzmir Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Çeşme'deki muhtarlar için düzenlediği Destek Afad Gönüllüsü Eğitim Programı tamamlandı. Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, eğitim programına katılan muhtarlara katılım belgesi verdi.

İzmir Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Çeşme'deki 25 mahalle muhtarı için düzenlediği Destek AFAD Gönüllüsü Eğitim Programını bitirdi. 5-7 Aralık tarihleri arasında, Çeşme Kaymakamlığındaki toplantı salonunda gerçekleştirilen 3 günlük eğitim programında muhtarlara, afet konusunda önemli bilgiler aktarıldı. Eğitim programının son gününde de Çeşme Kaymakamlığı bahçesinde, afet durumunda kullanılan ekipmanların tanıtımı yapılarak çadır kurma eğitimi verildi.

Eğitim programının sona ermesinin ardından, eğitime katılan muhtarlara Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı tarafından katılım belgeleri verildi. - İZMİR