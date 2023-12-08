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İzmir'in Naldöken Mahallesi doğalgaza kavuşmak için mücadele veriyor

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Bornova ilçesine bağlı Naldöken Mahallesi, doğalgaza kavuşmak için büyük bir mücadele veriyor. Mahalle sakinleri, sorunların çözümü için kamuoyu oluşturma yoluna gitti ve İzmir Doğalgaz'ı ziyaret ederek taleplerini iletti. İzmir Doğalgaz Genel Müdür Yardımcısı, Naldöken Mahallesi'nin 2024 yılı yatırım planına alınacağını sözünü verdi.

Modern dünyada insanların ısınma ihtiyacını tozsuz ve dumansız bir şekilde karşılayan doğalgaz, günümüz Türkiye'sinde Anadolu'nun en ücra köşelerine ve köylerine kadar gitmişken İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Naldöken Mahallesi doğalgaza kavuşmak için büyük mücadele veriyor.

Bornova'da doğalgaz olmayan Yeşilçam ve Kavaklıdere mahallelerinin Cumhuriyetimizin 100. Yılında doğalgaza kavuşmaları sonrasında Naldöken Mahallesi doğalgazdan mahrum tek mahalle konumunda kaldı.

Naldöken Mahallesi sakini 2 bin kişi sosyal medyada "NALDÖKEN GÜNDEM" ismiyle grupta bir araya gelerek Naldöken Mahallesi'ndeki doğalgaz, altyapı, okul başta olmak üzere sorunların çözümü için kamuoyu oluşturma yoluna gittiler.

İzmir Doğalgaz'ı mağduriyetleri nedeniyle ziyaret eden Naldöken Mahallesi sakinleri, İzmir Doğalgaz Genel Müdür Yardımcısı Zülküf Turhan'dan, ekibiyle birlikte mahallelerine gelinmesi ve sorunların yerinde görülüp incelenmesini istediler. Görüşmede, Zülküf Turhan Naldöken Mahallesi'nin 2024 yılı yatırım planına alınacağı sözünü verdi. Ayrıca Turhan ve ekibi bu görüşme sonrasında Naldöken Mahallesi'ni ziyaret ederek burada Sivas İmranlılar Derneği'nde mahalleliyle bir araya geldi. Zülküf Turan 2024 yılı Şubat ayında Naldöken Mahallesi'nde doğalgaz çalışmalarına başlanacağını söyledi.

Yüzlerce Naldökenli evlerine 1 yıl önce tesisat döşetti doğalgaz bekliyor

Doğalgaz firmaları, Naldöken'in İzmir Doğalgaz 2023 yılı yatırım planına alındığını ifade ederek 2023 yılı Ocak ayında Naldöken Mahallesi'nde doğalgaz tesisatı döşemek için yoğun bir kampanya yürütmüşlerdi. Bu kampanya döneminde Naldöken'de yüzlerce mahalleli evlerine doğalgaz tesisatı döşetirken İzmir Doğalgaz Kavaklıdere ve Yeşilçam Mahallelerine doğalgaz altyapısını getirirken, Naldöken'i yatırım planına almamıştı.

Sosyal medyada Naldöken'in sorunlarının çözümü için çaba gösteren Naldöken Gündem Sosyal Medya Sayfasının Kurucusu Erdal Karakaş, Naldöken Mahallesi'nde bulunan Devlet Malzeme Ofisi İzmir Bölge Müdürlüğü ve Muharrem Candaş İlköğretim Okulu'nda doğalgaz olduğunu, bu doğalgaz hattından Naldöken Mahallesi'nin 3 ana caddesinden biri olan İnönü Caddesi üzerindeki ev ve işyerlerinin yararlandığını, Naldöken Mahallesi sakinleri olarak bu hattın mahalle geneline dağıtımını bekllediklerini kaydetti.

Naldöken'in doğalgaz sorunu yanında depreme dayanıksız olduğu için yıkılan Süleyman Demirel Anadolu Lisesi'nin 4 yıldır bitirilemediğini ve lise binasının uzun zamandır inşaatında çalışma yapılmadığını, Naldöken Mahallesi'nin altyapı sorunlarının çözümü ve verilen tüm sözlerin takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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