İzmir haberleri... Konak'ta Öncelik Can ve Mal Güvenliği

İzmir yerel haberi... Konak Belediyesi ile Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Konaklı yurttaşların can ve mal güvenliğini önceleyen bir protokole imza attı. Buna göre; ilçe sınırları içerisindeki binaların merkezi doğal gaz bacaları ve engelli kaldırma platformlarına teknik uygunluk belgesi verilmesi ve periyodik kontrolleri Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından yapılacak.

Konak Belediyesi ile Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Konaklı yurttaşların can ve mal güvenliğini önceleyen bir protokole imza attı. Buna göre; ilçe sınırları içerisindeki binaların merkezi doğal gaz bacaları ve engelli kaldırma platformlarına teknik uygunluk belgesi verilmesi ve periyodik kontrolleri Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından yapılacak.

Konak Belediyesi ile Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, iş birliği protokolü imzaladı. Konak Belediye Başkanlığı'nda yapılan imza törenine, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Makina Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı İlkin Boz, Şube Müdürü Necmi Varlık, Şube Sekreteri Evrim Aksoy ile Konak Belediyesi müdürleri ve bürokratları katıldı. İmzalanan protokol ile Konak Belediyesi sınırları içinde inşa edilen binaların can ve mal güvenliğine ilişkin denetim mekanizmalarına bir yenisi daha eklenmiş oldu.

ENGELLİ KALDIRMA PLATFORMLARINA DENETİM

Protokol kapsamında, Konak Belediyesi sınırları içinde yapı kullanma izin belgesi öncesi merkezi sistem doğal gaz bacası veya ortak hermetik sistem doğal gaz bacalarının uygunluk kontrolüne ve engelliler için güç tahrikli kaldırma platformlarının makina emniyeti yönetmeliğine göre teknik uygunluk belgesi verilmesi esasa bağlandı. Konak Belediyesi sınırları içinde inşa edilen binalardaki engelli platformları ile doğal gaz bacalarının daha etkin bir şekilde kontrol edilmesi sağlanacak.

GÜVENLİ YAŞAM İÇİN

Protokol kapsamında, engelli kaldırma platformlarının periyodik kontrolleri, yılda en az bir kez Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından yapılacak. Bunun yanı sıra araç kaldırma platformu, katlı mekanik otopark sistemleri tescil kontrolleri ve periyodik kontrolleri ile doğal gaz kullanılan apartmanlarda merkezi sistem ya da ortak hermetik baca sistemlerinin yılda en az bir kez periyodik kontrolleri yapılarak yurttaşların daha güvenli bir yaşam sürdürmeleri sağlanacak.

Yine Konak Belediye sınırlarında yer alan ve iş yeri açma ruhsatı için belediyeye başvuran işletmelerin fırın, katkılı pide, kebap, simit fırını ve geleneksel tandır ocaklarına takılan filtrelerin uygunluk kontrolleri de Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından yapılacak ve böylece vatandaşların koku ve duman nedeniyle yaşamaları muhtemel olumsuzlukların önüne geçilecek.