İzmir haberi! Konak'ta Konser Coşkusu

İzmir yerel haberi | İzmir’in kültür ve sanat hayatına yeni bir soluk getiren, aynı zamanda tarihi Basmane semtinin tanınmasına da hizmet eden Konak Belediyesi'ne ait Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi, müzikseverleri Ege’nin iki yakasının ezgileriyle buluşturdu.

İzmir'in kültür ve sanat hayatına yeni bir soluk getiren, aynı zamanda tarihi Basmane semtinin tanınmasına da hizmet eden Konak Belediyesi'ne ait Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi, müzikseverleri Ege'nin iki yakasının ezgileriyle buluşturdu.

Konak Belediyesi'nin Basmane'deki 200 yıllık tarihi binayı restore ederek kente kazandırdığı Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi, etkinliklerine Evrim Ateşler konseriyle başladı.

Ağustos ayı boyunca düzenlenecek birbirinden renkli etkinliklerin ilki olan konsere ilgi yoğun olurken, Konaklı muhtarları ise konseri ön sıradan izledi.

İzmirli sanatçı Evrim Ateşler, söylediği Rembetikolarla hem dinleyenlere müzik dolu bir akşam yaşattı hem de Egenin iki yakasının ortak kültürü, tarihi ve kardeşliğine Ege ezgileriyle vurgu yaptı.