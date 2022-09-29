İzmir haber... Seferihisar Belediyesi'nden Çocuklara Kırtasiye Desteği Yerel Haberler İzmir yerel haberi | Seferihisar Belediyesi yeni eğitim-öğretim döneminde okula başlayan çocuklara kırtasiye malzemesi dağıttı. Seferihisar Belediyesi yeni eğitim-öğretim döneminde okula başlayan çocuklara kırtasiye malzemesi dağıttı. Yürütülen proje kapsamında içinde defter, kalem, silgi, boya çeşitlerinden oluşan kırtasiye malzemelerinin yer aldığı çantalar ilçedeki yeni okullu olan miniklere dağıtıldı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, çocuklara çantalarını dağıtırken, her zaman öğrencilerin yanında olacaklarını vurguladı. Başkan Yetişkin, "Ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacak eğitimli çocuklarımız ve gençlerimiz olacaktır. Daima onlara destek oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz" dedi. Kaynak: ANKA / Yerel Yerel Haberler

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