Üye Girişi
Haberler

İzmir'deki kazada 1'i çocuk 3 yaralı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'deki kazada 1'i çocuk 3 yaralı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen ve 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza dün saat 21.30 sıralarında Yeşildere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Karabağlar istikametinden Bornova yönüne sol şeritte seyir halinde olan D.Y. yönetimindeki 35 BFF 412 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil bu esnada sağ şeritte seyir halinde olan A.İ. idaresindeki 35 BKS 080 plakalı hafif ticari otomobile çarptı. hafif ticari araç yolun sağ tarafındaki beton bariyere çarparak takla atarken, kazayı gören sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen polis yolda güvenlik önlemini sağlarken, hafif ticari aracın içerisinde bulunan A.A. ve kimliği belirlenemeyen bir kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya sebebiyet verdiği suçlamasıyla otomobil sürücüsü D.Y. ise gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle caddede aksayan trafik tek şeritten verildi. Araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İzmir Güvenlik İzmir Trafik Kazaları Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bahar Öztan kimdir, neden öldü, hangi filmlerde oynadı? Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Balıkesir'de deprem mi oldu? 25 Mart Tarihte Bugün ne odu? 25 Mart'ta ne oldu? 25 Mart ne günü? 25 Mart'ta doğan ünlüler! Tarihte bugün ne oldu? 24 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 24 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 23 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 23 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 22 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 22 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 21 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 21 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 20 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 20 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 19 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 19 Mart'ta yaşananlar! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 20-21 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 21-22 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 21 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 21 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 21 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 21 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title