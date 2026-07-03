İzmir'de Disk Üyesi Emeklilerden İktidara Tepki: Önümüzdeki İlk Genel Seçimde Biz Kırmızı Kart Göstereceğiz

(İZMİR) – TÜİK haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından İzmir'de DİSK Devrimci Emekliler Sendikası üyeleri, SGK İzmir İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. DİSK Devrimci Emekliler Sendikası Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Ercan Çınarlı, önümüzdeki iktidara kırmızı kart göstereceklerini belirterek, "Yapacakları 17.2'lik zammı asla kabul etmiyoruz. Emeklileri açlık sınırı altında değil, ölüm sınırı altında bıraktınız" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından İzmir'de DİSK Devrimci Emekliler Sendikası üyeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İzmir İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklama öncesinde DİSK Devrimci Emekliler Sendikası Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Ercan Çınarlı konuştu. Basın açıklaması metnini ise DİSK Devrimci Emekliler Sendikası Ege Bölge Baştemsilcisi Hüseyin Özkaynak okudu.

Açıklanan zam oranına tepki gösteren DİSK Devrimci Emekliler Sendikası Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Ercan Çınarlı, "Yapacakları 17.2'lik zammı asla kabul etmiyoruz. Hepimiz biliyoruz ki, emekliler çok zor durumda. Emekliler, insanca yaşamak isterken dalga geçer gibi bir önceki yılan nazaran yüzde 30 aşağıya düşürüyorlar. Yıllık enflasyon yüzde 33, açlık sınırı 36 bin lira. Bekar birinin aylık geçimi 46 bin lira. Yoksulluk sınırı bin lira. Ev kiraları 20, 30, 40 bin lirayken emeklilere sizler 20 bin lirayı 22 bin lirayı reva görüyorsanız emekleri tanımıyorsanız. Emekler de çiftçiler de memurlar da gençler de kadınlar da tek adam iktidarını; Cumhur İttifakı'nı tanımıyor" dedi.

"EMEKLİLERİN, AYLIKLARININ DÖRTTE BİRİNİ YOK ETTİNİZ"

Emeklilerin çalışma hayatı boyunca ödediği primlere de değinen Çınarlı, emeklilerin haklarının karşılığını alamadığını belirterek şöyle devam etti:

"Emekliler 30 yıl çalıştılar. 30 yıl çalışırken almış olduğu aylıkların dörtte birini emaneten devlete bıraktılar. Dediler ki; emekli olduğumuz zaman çoluğumuzla, çocuğumuzla yaşayabileceğimiz, insanca yaşayabileceğimiz geçimimizi, size emanet ettiğimiz paralarla sağlayacağız. Siz ne yaptınız? Fonları yok ettiniz. Emeklilerin, aylıklarının dörtte birini yok ettiniz ve emeklileri açlık sınırı altında değil, ölüm sınırı altında bıraktınız."

"İKİNCİ PARTİ YAPACAĞIZ"

Emeklilerin seçimlerde iktidara kırmızı kart göstereceğini de aktaran Çınarlı, "Önümüze konulacak sandıkta Cumhur İttifakı'nı ikinci parti yapacağız ve yeneceğiz. 31 Mart'ta emekliler, çiftçiler, gençler, kadınlar kıvranırken yerel seçimlerde özellikle emeklileri yüzde 65'i AKP iktidarına, tek adam iktidarına sarı kart gösterdi. Dedi ki; bak biz emekliler olarak muhalefetteyiz. Toplumsal muhalefetin bir bileşeniyiz. Ancak önümüzdeki ilk genel seçimde biz sana kırmızı kart göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

EMEKLİLERDEN ZAM TEPKİSİ

DİSK Devrimci Emekliler Sendikası Ege Bölge Baştemsilcisi Hüseyin Özkaynak, okunanan basın açıklaması metninde ise "Bir 6 ayı yine geride bırakarak ve Temmuz ayının bu sıcağında bizleri meydanlara inmek zorunda bırakan iktidar, Temmuz ayı maaş zamlarını açıklamadan yağmur gibi gelen yeni zamlarla, bizlere reva görecekleri sadaka düzeyindeki maaş artıklarını vermeden aldılar" denildi.

EMEKLİLERİN DURUMU ANLATILDI

Emeklilerin ekonomik ve sosyal yaşam koşullarına değinilen açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"28 Haziran 4 Temmuz dünya emekliler haftası olarak kutlanırken, Avrupa emeklileri, insanca yaşanacak maaşlarla, dünyanın en güzel tatil beldelerinde tatiller yaparken, bizim emeklilerimiz ise bırakın tatili, memleketine gidecek yol parasını dahi bulamadıklarından, memleket özlemiyle yanıp tutuşurken, artık bu insani duygularını toprağa gömüp, geçim telaşında, evine ekmek, hastalığına ilaç, maaşıyla ödeyemediği ev kirasını karşılamak için, ya bir iş aramakta ya da sabahın erken saatlerinde çöpten topladıklarıyla geçimini çıkarmaya çalışmaktadır. Kahvede bir bardak çay içecek, bir simit parası bile cebinde olmayan milyonlarca emekli kardeşimiz insan onurunun ayaklar altına alındığı bu yağma ve talan düzenine isyan etmektedir. Torunlarına harçlık veremeyeceği için onlardan kaçar duruma gelen emekliler, yeter artık, bu sefalete, aşağılamaya ve yok sayılmaya tahammülleri kalmamıştır. 2002 yılında emekli maaşları asgari ücretin bir buçuk katı iken, sermaye sınıfının temsilcisi AKP iktidarı çıkardığı 5510 sayılı yasa ile maaş hesaplama katsayısını yüzde 75'ten yüzde 35 lere kadar düşürerek emeklileri açlık sınırının altında yaşamaya mahküm etmiştir. Umudunu kaybetme noktasına gelen emekliler, emekçiler ve yoksul halkımız bir an evvel erken seçim talebiyle akın akın meydanlara inmeye başladı. Cumhur ittifakı ve ona payandalık yapan sözde siyasetçilerin halka söyleyecek sözleri ve vaatleri kalmamıştır artık."

Kaynak: ANKA