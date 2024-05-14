İzmir'de Doğa Temalı Festival Çocuk 8. Kez Kapılarını Açtı

İzmir'de bu yıl 8'inci kez kapılarını açan Festival Çocuk, doğa temasıyla binlerce çocuğu ağırladı. Ebeveynlerin de çocuklar kadar eğlendiği festivalde; survivor parkurları, orman yürüyüşleri, doğa atölyeleri, şişme oyun alanları, tabiat parkurları yer aldı.

Festival Çocuk, bu yıl 8'inci kez kapılarını açtı. Çiçekli Köy Moment Tabiat Parkı'nda binlerce çocuk ve ebeveynin katıldığı festivalde, 45 survivor parkurunun yanı sıra; çocuklar için çeşitli yarışmalar, animasyon ekiplerinin gösterileri, konserler de düzenlendi. Aileler ise festivalde yer alan stantları gezerek alışveriş yaptı. Çocuklar ve ebeveynler gün boyunca doğada zaman geçirdi.

Sağlık sponsorluğunu İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesinin üstlendiği festivalde çocuklar, doktor önlüğü giyip stetoskop taktı, anne ve babaları ile hekimleri muayene etti. İEÜ Medical Point Hastanesi Genel Müdürü Müslüm Yıldız, "Festival Çocuk'un sağlık sponsoru olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çocuklarımız, toplumumuzun geleceği. Onların mutlu olabileceği etkinliklerde var olmak bizler için motivasyon kaynağı. Çocukların başrolde olduğu her etkinlik bizler için çok kıymetli. Onların sağlığı ve mutluluğu bizim önceliğimiz" dedi.

İEÜ Medical Point Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümünden Prof. Dr. Emre Divarcı ve Fonksiyonel Tıp Hekimi Kerem Korkut da, standı ziyaret eden ailelerin merak ettiklerini yanıtlayarak, minik doktorlar ile tek tek ilgilendi. İEÜ Medical Point Hastanesi standında yer alan 'Kalp Maskot' çocukların ilgi odağı oldu.

Festival Çocuk Kurucusu Sibel Demir Arslan da, "Doğanın bize verdiği huzur ve iyileştirici etkiyi küçük yaşlardan itibaren herkesin deneyimlemesini istedik. Bunun için de Festival Çocuk etkinliğinin bu seneki temasını doğa olarak seçtik. Çocuklarımızın toprağı hissetmelerini, ağaçlara sarılmalarını istedik. Çocuklarımızın doğayla olan bağlarını güçlendirmeyi amaçladık. Kuş seslerinin çocuk kahkahalarıyla birleştiği, doğanın tüm renklerinin bir arada olduğu dolu dolu bir festivali geride bıraktık. Çok keyifli ve huzur vericiydi" ifadelerini kullandı. - İZMİR