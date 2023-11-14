İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden İzmirli Gençlere "İzmirli Kahve"

İzmir Büyükşehir Belediyesi derinleşen ekonomik krizden etkilenen gençler için “İzmirli” adıyla hizmet verecek kahve büfelerinin ilkini Konak’ta açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Hayat pahalılığı en çok gençleri vuruyor. O nedenle kahve büfeleri açmaya karar verdik. Yakında üniversitelerin etrafında çoğalacağız. Fiyatlarımız zincir kahve markalarından yüzde 50 daha uygun” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi derinleşen ekonomik krizden etkilenen gençler için "İzmirli" adıyla hizmet verecek kahve büfelerinin ilkini Konak'ta açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Hayat pahalılığı en çok gençleri vuruyor. O nedenle kahve büfeleri açmaya karar verdik. Yakında üniversitelerin etrafında çoğalacağız. Fiyatlarımız zincir kahve markalarından yüzde 50 daha uygun" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in gençlik kenti İzmir hedefi doğrultusunda kurulan, üniversite öğrencileri başta olmak üzere tüm yurttaşlara hizmet verecek "İzmirli Kahve" hizmete açıldı. Et, süt ve bitkisel ürünleriyle hem üreticinin hem tüketicinin yüzünü güldüren, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İztarım A.Ş. tarafından hayata geçirilen "İzmirli" markasının kahve ürünleri de kentli ile buluştu. "Genç, nitelikli ve ulaşılabilir" sloganıyla Konak Metro İstasyonu çıkışında faaliyete başlayan İzmirli Kahve, kaliteli ve uygun fiyatlı kahveleri satışa sundu. İzmirli Kahve'nin kent genelinde yaygınlaştırılacağını söyleyen Başkan Tunç Soyer, "Hayat pahalılığı en çok gençleri vuruyor. Maalesef bir kahve içmeyi bile düşünecek hale geldiler. O nedenle kahve büfeleri açmaya karar verdik. İlkini, Konak'ta açtık. Yakında üniversitelerin etrafında çoğalacağız. Fiyatlarımız zincir kahve markalarından yüzde 50 daha uygun" dedi.

İZMİRLİ KAHVE SEÇENEĞİ ÇOK

İzmirli Kahve'nin menüsünde Güney Amerika kahvelerinin kaliteli ve seçilmiş çekirdeklerinden elde edilen kahveler yer alıyor. Kahveler, alanında uzman baristalar tarafından hazırlanıyor. Her geçen gün artan kahve fiyatlarına karşın herkesin ulaşabilmesi için uygun fiyatlı menüsüyle hizmet veren İzmirli Kahve'nin sıcak içecek menüsünde, esspreso 20 TL, americano 30 TL, latte 38 TL, cappuccino 38 TL, flat white 45 TL, karamel macchiato 55 TL, mocha 60 TL, white mocha 60 TL, Türk kahvesi 25 TL ve filtre kahve 30 TL'den satışa sunuluyor. Soğuk içecek menüsünde ise soğuk kahve seçeneklerinin yanı sıra cool lime 45 TL, hibiscus 45 TL, satsuma 45 TL, soda 10 TL, su 5 TL ve cam su 20 TL fiyattan satılıyor.

İZMİR'E ÖZEL İÇECEKLER VE KARAKILÇIKTAN ATIŞTIRMALIKLAR

İzmirli Kahve satış noktalarının menüsünde İzmir'e özel Seferihisar mandalinası ve Emiralem çileği karışımlı soğuk içecek, atalık buğdaydan elde edilen, karakılçık unundan yapılmış kahve atıştırmalıkları da olacak. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yeniden hayata döndürdüğü ve Türkiye'nin en eski su markalarından Şaşal da ilerleyen süreçte büfelerde İzmirlilerle buluşacak.

SIRADAKİ DURAK BORNOVA

Merkezi noktalarda, üniversite yakınlarında kurulacak ve büfe konseptiyle hizmet verecek İzmirli Kahve'nin Konak metro çıkışındaki satış noktasının ardından Bornova'ya da bir büfe açılacak. İzmirli Kahve satış noktalarının, kent genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.