İZFAŞ tarafından '2024 Fuarlar Lansmanı' düzenlendi

İZFAŞ tarafından fuarların tanıtımı amacıyla İzmir'de düzenlenen '2024 Fuarlar Lansmanı' gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Fuarlarımız İzmir'in dünyaya açılan kapısıdır" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Tic. AŞ (İZFAŞ) tarafından yıl boyunca süren fuarların tanıtımını yapmak amacıyla, '2024 Fuarlar Lansmanı' düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Naciye Gökçen Kaya, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve çeşitli sektör temsilcilerinin katıldığı fuarda; İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, gerçekleştirilen fuarlara dair tanıtım sunumu yaptı.

"Dünyanın her yerinden insanlar İzmir'e alınacak"

Dünya ticaretinin, sanatın kalbinin bir kez daha İzmir'de atacağına değinen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk İktisat Kongresi'ni İzmir'de düzenlerken Milli Numune Sergisi'ni de onunla birlikte başlatıyor. Milli Numune Sergisi aslında fuarcılığın ilk adımıdır. Daha sonra 1936'da rahmetli Behçet Uz'la başlayan bir Kültürpark fuarcılık dönemi var. İzmir Fuarlarının şehrimizin ekonomisini büyütmesinin dışında çok büyük anlamlar taşıdığını biliyoruz. Fuarlarımız İzmir'in dünyaya açılan kapısı. 92'ncisinin içinde bulunduğumuz İzmir Enternasyonal Fuarı ve arkasından o tarihi misyonu sürdürme gayretiyle çalışmaya devam eden herkese şükranlarımı sunarım. 8500 yıllık demokrasi ve barış kenti olmasının aslında taşıyıcı kolonu, Cumhuriyetimizin, Ulu Önderimizin İzmir'e bıraktığı en önemli miras. İzmir, 2026 Botanik Expo'suna ev sahibi olacak. Dünya ticaretinin, teknolojinin kültürün ve sanatın kalbi bir kez daha İzmir'de atacak. Ülkemizin en modern ve en büyük fuar alanı Fuarizmir'de, dünyaya yön veren ekipler, gelişmeler, gelinlikler İzmir'den dünyaya gidecek. Dünyanın her yerinden milyonlarca insan yeni değerler ve gelişmelerle İzmir'e alınacak. İzmir'in refahını, Türkiye'nin ihracatını büyütmeye devam edeceğiz. Bizler bizi birbirimizden ayıran siyasi görüşlerin çok ötesinde ve dışında bizi birbirimizle buluşturan ortak menfaatlerimizin farkındayız. ve onlarla birlikte bu şehrimizin insanlarına daha çok hizmet etmeye ve onların refahını güçlendirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Fuarların İzmir'e yeni iş fırsatları ve başarılar getirmesini diliyoruz"

Programda konuşma yapan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Yalçın Ata, "Fuarlar bir şehrin ticaret potansiyelini ve kültürel zenginliğini yansıtan önemli adınlardır. İZFAŞ'ın bu hedef doğrultusunda düzenlediği forumlar ve etkinliklerle Türkiye'nin ilgisi İzmir'i sadece yerelde değil aynı zamanda uluslararası alanda da fuarlar kenti konumuna taşıyacağına yürekten inanıyorum. İzmir tarih boyunca ticaretin kalbinin attığı bir şehir olmuştur. İzmir fuarının ekonomik etkinliği ve kentte oluşturduğu enerjiyle toplum yaşamının kaçınılmaz bir parçası olmuştur. Ancak günümüzde dijitalleşmeyle gelen yeni iş modelleri geliştirilmiştir. Rekabetin artmasıyla esnaf ve sanatkarlar olarak işimizi büyütmek ve müşterilerimizi genişletmek için çabalıyoruz. Fuarların İzmir'e yeni iş fırsatları, iş birlikleri ve başarılar getirmesini diliyoruz" dedi.

"Türk ihracatçısı yıllık 255 milyar dolar ihracatı gerçekleştirdi"

Fuarların Türk ihracatına yeni ufuklar açtığını aktaran Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise "Fuarlar, ihracatımızı artırmak, genel ekonomide ticareti canlandırmak, toplumda refahı artırmak, bir ülkenin geniş ilkelere ulaşmasına arzulamak nedeniyle büyük misyonu yerine getiriyor. Türkiye'de fuarın öncüsü İzmir'de, Fuarlar kenti kentli kimliğiyle Türk ihracatçısına iş dünyasında yeni ufuklar açıyor. Yaklaşık otuz yıldır dünyanın dört bir tarafına düzenlenen fuarlara Ticaret Bakanlığımızın yetkilendirmesiyle Türkiye Milli Katılım Organizasyonları yapıyoruz. 2023 yılında yakın coğrafyamızdaki savaşlara, yüksel enflasyon seviyesinin artması gibi pek çok olumsuzluğa rağmen Türk ihracatçısı yıllık 255 milyar dolar ihracatı gerçekleştirdi. 2024 yılı fuarının Türk ihracatına olumlu katkılar sunacağına inanıyorum" ifadelerine yer verdi. - İZMİR