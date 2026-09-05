İYİ Parti'li Ayyüce Türkeş Taş: Yanlış yönetim Türkiye'yi derin ekonomik buhrana sürükledi

Haber : Mustafa USTA

(SİNOP) - İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Türkiye'deki ekonomik sorunların yanlış yönetimden kaynaklandığını ifade ederek, "Yanlış yönetim bizi maalesef çıkmaz bir derin ekonomik buhrana sürükledi" dedi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, partisinin Sinop İl Başkanlığını ziyaret etti, partililerle bir araya geldi.

Türkeş, ANKA Haber Ajansına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara işaret etti.

Ülkenin zengin kaynaklara sahip olduğunu ancak ekonomik sorunlar yaşadığını kaydeden Türkeş, ülkenin önemli ovalarından biri Çukurova'nın bile artık Adana'yı zor doyurduğunu söyledi. Türkeş, " Türkiye'de ekonomik krizin sorumlusu yanlış yönetim. Yanlış yönetim bizi maalesef çıkmaz bir derin ekonomik buhrana sürükledi" değerlendirmesinde bulundu.

Emekllilerin yaşadığı ekonomik dar boğaza dikkati çeken Türkeş, şöyle konuştu:

"Yaşıtlarımın annesi, babası memur olanların çoğu, emekli olduktan sonra hem araba hem ev alabiliyorlardı. Şu anda emekli olanlar arabanın bir lastiğini alabiliyor mu emin değilim. Biz bunun için çok üzülüyoruz. Emeklilerin ödediği primden de bağımsız maaşları düşüyor. Öyle bir şey oluyor ki emekli maaşlarında da bir eşitleme yoksullukta sanki Türk milleti eşitleniyormuş gibi oluyor. O yüzden insanlar artık prim ödemekten de kaçacak. Yasal çalışan olmak yerine 'ben primi ödemeyeyim, o primle altın alayım, faize yatırayım' diyecek. Merdiven altı çalışmayı destekliyor bu. Aynı zamanda bu problemler sanayiciyi de etkiliyor. Tüketimi etkiliyor. İnsanların ayırdığı bütçeyi etkiliyor. Her şeyi etkiliyor. Buna çözüm bulmak lazım. Ama çözüm bulucu adımlar da maalesef atılmıyor. Atılmadığını görüyoruz. Biz İYİ Parti olarak emeklilerle ilgili kanun teklifi de verdik. İnşallah bir an evvel bir çözüm olur ama çözüm doğru yönetim, doğru yönetimi isteyen insanlar. Bundan gayrı bir çözüm yok."

"TÜRKİYE BUNU ÇÖZEBİLİR"

Ekonomik verileri hatırlatan Türkeş, "En son TÜRK-İŞ 4 kişilik ailenin yoksulluk oranını açıkladı. 121 bin civarı bir rakam. Kişi en az 50 bin lira maaş alacak ki, iki kişi çalışıyor desen biraz nefes alsın. Rakamlar korkunç. Emekliyi bırakın beyaz yakalılar bile kaç kişi 100 bin ve üstü maaş alıyor ona da bakmak lazım. O yüzden Türkiye'de gerçekten gelir dağılımı, gelir daralması ve gıda enflasyonu, barınma enflasyonu korkunç. İnsanları gerçekten ciddi darboğaza sokuyor. Bizim bir an evvel Türk milletinin alım gücünü arttırıcı adımlar atmamız lazım. Bunun için de yapılacak şeyler aslında kolay. Çünkü ekonomi bilimi dünyada bunu çözüyor. Türkiye'de de bunu çözebilir. Sadece doğru yönetim ve bunu yapmak isteyen insanların olması önemli. Maalesef şu andaki Türkiye yönetenlerde ne böyle bir niyet var ne de böyle bir politika var" diye konuştu.

Kaynak: ANKA