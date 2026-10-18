İYİ Parti Kadirli'de 85 yaşındaki kadını dinledi; kadın 'çalışmadığım gün açım' dedi

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - İyi Parti Osmaniye İl Başkanı Serhat Kılıç ve Akdeniz Bölge Koordinatörü Emine Özdeniz, Kadirli'de semt pazarını ziyaret ederek, yurttaşların sorunlarını dinledi. Pazarda satış yapan 85 yaşındaki kadın, Kılıç ve Özdeniz'e, geçimini sağlamak için çalışmak zorunda olduğunu belirterek, "Çalışmadığım gün açım" dedi.

İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Serhat Kılıç ve Akdeniz Bölge Koordinatörü Emine Özdeniz, Kadirli'deki semt pazarını ziyaret ederek esnafın sorunlarını dinledi. Pazarda birkaç çeşit ürün satarak geçimini sağlamaya çalışan 85 yaşındaki kadın, yaşadığı koşulları anlattı.

"ÇALIŞMADIĞIM GÜN AÇIM"

Kalbinde pil bulunduğunu ve yakın zamanda ameliyat geçirdiğini belirten yaşlı kadın, çalışmak zorunda olduğunu ifade etti ve şunları söyledi:

"Ben 85 yaşındayım, işte böyle çalışıyorum. Benim yaşadığım yer inek samanlığı. Çalışmak zorundayım, çalışmadığım gün açım. Daha geçenlerde ameliyat oldum, kalbimdeki pili değiştirdiler. İltihap kanıma karıştı, hastanede yattım, doktorlar kanımı temizledi. Pazara da çıkıyorum, çarşıya da gidiyorum. Benim yaşadığım yeri görsen senin yüreğin parça parça olur. Ne sobam var, eski, başkasının verdiği bir soba. Bir sene yakıyorum, diğer sene yakamıyorum; soba çürüyor. İnsanlar eskittikleri eşyaları bana veriyor."

"SATAMIYORUZ, SABAHTAN BERİ BÖYLE DURUYOR"

Pazarda peynir satan bir esnaf, fiyatların yükselmesi ve vatandaşın alım gücünün düşmesi nedeniyle satış yapamadıklarını belirtti. Esnaf, "İşlerimiz iyi değil. Geçen sene 200 lira olan peynir bu sene 250 lira oldu. Daha önce 150 lira olan peynir şimdi 250 lira. Satamıyoruz, ne yapalım? Peynir sabahtan beri böyle duruyor, satış yok. Vatandaş '50 liralık ver' diyor. 50 liraya da bir şey kalmadı, sadece poşet veriyoruz. Yeni açtığım torba, açtığım gibi duruyor" diye konuştu.

Bir başka pazarcı esnafı da vatandaşın alışveriş yapamadığını, üretim ve işçilik maliyetlerinin kazancı ortadan kaldırdığını ifade ederek, "Yokluk var, vatandaş alamıyor. İşçi parası 1600 lira. İşçiye mi versin, mal sahibine mi kalsın, bize mi kalsın? Vatandaş yiyemiyor. Narenciye dalında 3 lira, mandalina 3 lira. Kiloda 5 lira işçilik maliyeti biniyor, zarar ediyoruz. Yapacak bir şey yok. 11 dönüm bahçem vardı, sattım. Para etmiyor" dedi.

"LAHANAYI KESİP YARIM VERİYORUM"

Lahana satıcısı diğer bir esnaf, "Satışlar bitik, Niğde'den getiriyoruz biz bunu, Niğde'den bunu 45 liraya arabaya yüklüyorum, 7 bin lira mazot yakıyor, 80, 100, 120 liraya veriyorum, başka çare yok. Bir de gücü yetmeyen yesin diye yarım kesip 50 liraya veriyorum. Bütçe kalmamış, vatandaş bitmiş. Hiç kimsede evine ekmek götüremez bu şekilde" diye konuştu.

"HALK ŞU AN PERİŞANLIK İÇERİSİNDE"

İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Serhat Kılıç ise pazarda hem satıcının hem de alıcının zor durumda olduğunu belirtti. Vatandaşın artık bir lahananın tamamını alamadığını dile getiren Kılıç, şunları söyledi:

"Alıcının gücünün ne kadar düştüğünü görüyoruz. Maalesef pazarda ne satıcı memnun ne alıcı memnun. ve çok enteresan durumlarla karşılaşıyoruz. Artık yarım lahana satışları başlamış. Vatandaş şu tüm lahanayı alamıyor. Şu lahananın fiyatı 80 lira ama bunu alamıyor. Müşteri bunu alamıyor, kestirmiş yarısını almış, ancak buna gücü yetiyor. Kim bunu bu hale getirdi? Bu üreticiyi kim bu hale getirdi, bu insanları kim bu hale getirdi? Tabii ki hepsi ortada, her şey ortada. Allah sonumuzu hayır etsin diyeceğiz ama hiç hayra gitmiyor. Halk şu an rezillik ve perişanlık içerisinde."

Kaynak: ANKA