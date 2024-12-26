Üye Girişi
Haberler
Narin Güran davasında savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Narin'in babasından kafa karıştıran sözler: Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi
"Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi"
Anne Yüksel Güran'ın avukatı özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda PSA bulundu
Tüm aileden özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda bulundu
'İcabına bakacağız' diyen İsrail, Yemen'i vurdu
"İcabına bakacağız" diyen İsrail ilk adımı attı

İYİ Parti'den Asgari Ücrete İtiraz: 'Açlık Sınırının Altında Kalacak'

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Serdar Ulucan, 2025 asgari ücretinin açlık sınırının altında kalacağını belirterek hükümeti eleştirdi. Ekonomik durumun yönetim krizi olduğunu ifade eden Ulucan, yoksulluğun derinleştiğine dikkat çekti.

(ESKİŞEHİR) - İyi Parti Eskişehir İl Başkanı Serdar Ulucan, "Daha ikinci ayda açlık sınırının altına düşecek asgari ücretle, geri kalan 10 ayda milletimiz ne yapacaktır?" diyerek asgari ücret zammına tepki gösterdi.

İYİ Parti Eskişehir İl Başkanın Serdar Ulucan, 22 bin 104 lira olarak açıklanan 2025 asgari ücretini değerlendirdiği basın toplantısında asgari ücretin şubat ayında vatandaşın eline geçeceğini hatırlattı ve şubatta asgari ücretin açlık sınırının altında kalacağını vurguladı.

Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun ekonomik kriz değil, yönetim ve iktidar krizi olduğunu söyleyen Ulucan, artık yoksulluğun değil, derin yoksulluğun konuşulduğunu ifade etti. Ulucan, emekliler ve memurlar için de durumun değişmeyeceğini belirterek, "Bir taraftan 'Merkez Bankası'nın kasası ağzına kadar dolu' diye övünen Saray iktidarı, iş emeklilere gelince 'paramız yok' diyerek tam bir yüzsüzlük ve yalancılık örneği göstermektedir" tepkisini gösterdi.

Serdar Ulucan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Fakirin sofrasını göremiyorsunuz"

"Bir kere daha anladık ki, Saray'ın penceresinden baktığınız zaman, fakirin sofrasını göremiyormuşsunuz. Yoksulluk sınırının 72 bin liraya dayandığı, enflasyonun ise TÜİK rakamlarına göre yüzde 47, gerçek rakamlara göre ise yüzde 70 seviyesinde seyrettiği AKP Türkiye'sinde, Saray Hükümeti, 17 bin 2 liralık asgari ücrete yüzde 30 zam yaparak, işçimize net 22 bin 104 lirayı reva görmüştür. Asgari ücret, şu anda 21 bin lira olan açlık sınırının biraz üzerindedir ki, işçilerimizin ilk maaşlarını ekseriyetle Şubat ayında alacağı düşünülürse, asgari ücret vatandaşın eline geçtiği zaman zaten açlık sınırının altında kalacak demektir. Üstelik yılbaşıyla birlikte gelecek olan KDV ve ÖTV zamları, akaryakıt ve elektrik zamları da düşünülürse, işçimize sadaka gibi verilen 5 bin liralık farkın, Şubat ayına kadar bile dayanması zordur.

"Diplomalı yoksul gençler yine çaresizce iş arayacak"

Türk milletinin kanını sülük gibi emen AKP iktidarı bir kere daha, tüyü bitmemiş yetimin hakkına göz koyduğunu göstermiştir. Daha ikinci ayda açlık sınırının altına düşecek asgari ücretle, geri kalan 10 ayda milletimiz ne yapacaktır? Saraylarda zevki sefa içerisinde yaşayan yöneticilerimizde hiç mi vicdan kalmadığı ortadadır. Bir yandan 'asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz' diyen iktidar sahipleri, bir yandan dalga geçer gibi yüzde 30 zammı reva görmektedir. Asgari ücrete verilecek yüzde 30'luk sadaka zammı, maalesef emeklimize yapılacak zammın da habercisi olmuştur. Geldiğimiz noktada; emekli yine hakkını alamayacaktır. Memur yine ay sonunu göremeyecektir. Öğrenci yine tek öğünle günü geçirecek, işçi grev yasaklarıyla susturulacak, hastalar yine kuyrukta bekleyecek, diplomalı yoksul gençler yine çaresizce iş arayacak, anaların, babaların endişesi artarak devam edecektir.

"2025 bütçesi zulüm bütçesidir"

Kısaca 2025 zulüm bütçesinde; yandaşa güven, millete korku, yandaşa huzur, millete endişe, yandaşa zenginlik, millete yoksulluk, yolsuzluğa kaynak yaratma dışında bir şey yoktur. En acısı ise; vatandaşta yoksunluk duygusunu yerleşik hale getirmiştir. Yani bu bütçe ile hayatlarımızda yeniler değil yineler olacaktır. Bir taraftan 'Merkez Bankası'nın kasası ağzına kadar dolu' diye övünen Saray iktidarı, iş emeklilere gelince 'paramız yok' diyerek tam bir yüzsüzlük ve yalancılık örneği göstermektedir. Tüm Dünya'da gelişen ekonomik krizden kendilerine pay çıkarmaktadır.

"Bunun adı ekonomik kriz değil yönetim ve iktidar krizidir"

Bunun adı ekonomik kriz değil yönetim ve iktidar krizidir. Bu krizin acı reçetesini de vatandaş iktidara yazmıştır. Hesaplaşacağı günü beklemektedir. 101 sene önce Cumhuriyet kurmuş, 3 bin yıldır devlet sahibi olmuş bir milletin referansı gelişmiş toplumlardır. Afrika'yla kıyaslanacak halimiz yoktur. Yerli ve milli TOGG'un en düşük versiyonunu almak için asgari ücretlimiz 65 ay çalışırken Alman vatandaşı 16 ayda benzer aracı alabilmektedir. Asgari ücreti ülke genelinde referans ücret haline getirdiniz. Bir araba almak için aradaki fark dört yıl. Alman'ınki yerlilik de, bizimkisi Kızılderilik midir? Bu milleti siz, köleniz kulunuz mu zannetmektesinizdir? 22 yılın sonunda, Ülkemde artık yasaklar genel, özgürlükler istisna, yolsuzluklar sıradan, Yoksunluk duygusu olağan. Ülkenin yüzde 80'inin açlık sınırı altında olduğu dikkate alındığında artık yoksulluğu değil, derin yoksulluğu konuşuyoruz."

İYİ Parti'den Asgari Ücrete İtiraz: 'Açlık Sınırının Altında Kalacak'
Kaynak: ANKA / Yerel
img

Merkez Bankası 22 ay sonra ilk kez faiz indirdi
img

Kendine ne yaptın Ziyech? Bu kadarını kimse tahmin edemezdi
img

Türk zeytininin fiyatı Hollanda'da Türkiye'den daha düşük
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran lideri Pezeşkiyan, gördüğü manzara karşısında küplere bindi: Hepsini kapatın
İran lideri, gördüğü manzara karşısında küplere bindi: Hepsini kapatın
Kredi kartıyla sigara satışında yeni dönem
Kredi kartıyla sigara alanlar dikkat! Cezası çok ağır
Azerbaycan: Yolcu uçağını Rus füzesi düşürdü
İşte 38 kişinin öldüğü Azerbaycan uçağını düşüren ülke
Otel lobisinde cinsel ilişki kötü sonla bitti
Otel lobisinde cinsel ilişki kötü sonla bitti
Çin'in 6. nesil savaş uçağı ilk kez havalandı
İlk kez havalandı! Çin'den düşmanlarına büyük gözdağı
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti

Son Dakika Haberleri

Newcastle Aston Villa CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Newcastle Aston Villa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Masterchef puan durumu ne? 26 Aralık Perşembe, Erim, Semih, Beyza puanları kaç? MasterChef SON CEKETİ kim giydi? MasterChef 5. CEKETİ önlüğü kim giydi 26 Aralık Perşembe? Chelsea Fulham CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Chelsea Fulham maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Hudutsuz Sevda 47. bölüm tek parça full HD izle! Hudutsuz Sevda SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Aralık Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Siyah Kalp 15. bölüm tek parça full HD izleme linki! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli 26-27 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 26-27 Aralık Büyükçekmece, Beykoz, Gaziosmanpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Siyah Kalp 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.