İstanbul'da Fırtına Hava Trafiğini Olumsuz Etkiledi
İstanbul'da sabah saatlerinden bu yana etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş yapmaya çalışan uçaklar havada tur atıyor ve bazıları pisti pas geçmek zorunda kalıyor. Ancak kalkışlarda herhangi bir sorun yaşanmıyor.
İstanbul'da sabahın erken saatlerinden bu yana süren fırtına nedeniyle hava trafiği olumsuz yönde etkileniyor. İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atarken, bazı uçakların pisti pas geçtiği görüldü.
Meteorolojinin uyarılarının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle hava trafiği de olumsuz etkilendi. Özellikle İstanbul Havalimanı ve çevresinde etkisini gösteren şiddetli fırtına nedeniyle bazı uçaklar iniş için alçaldığı esnada havada tur atmak zorunda kaldı. Bazı uçaklar ise pisti pas geçti.
Öte yandan, İstanbul Havalimanı'nda uçakların kalkışında herhangi bir olumsuzluk yaşandığı operasyonların sorunsuz bir şekilde devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL
Sıcak Gelişme:
Sinan Ateş'in ablasına yönelik saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karıştı.