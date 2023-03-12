Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da beklenen yağış başladı

Yerel Haberler

İstanbul'da beklenen yağış başladı Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağmur yağışı başladı.

İstanbul'da beklenen yağış başladı

İSTANBUL - Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağmur yağışı başladı. Yağış Üsküdar sahilinden görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur yağışı başladı. Yağışlar boğaz çevresinde etkisini gösteriyor. Gece yarısı başlayan yağmur yağışı Üsküdar sahilinden görüntülendi. Yağışın gün boyu ve 13 Mart Pazartesi gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Emin Şentürk - Yerel

İstanbul Üsküdar Genel Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title