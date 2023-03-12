İstanbul'da beklenen yağış başladı
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İstanbul'da beklenen yağış başladı Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağmur yağışı başladı.
İstanbul'da beklenen yağış başladı
İSTANBUL - Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağmur yağışı başladı. Yağış Üsküdar sahilinden görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur yağışı başladı. Yağışlar boğaz çevresinde etkisini gösteriyor. Gece yarısı başlayan yağmur yağışı Üsküdar sahilinden görüntülendi. Yağışın gün boyu ve 13 Mart Pazartesi gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Emin Şentürk - Yerel