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Isparta haberleri | Gönen'de Jandarma Komutanı Ethem Gökboğa göreve başladı

Yerel Haberler

Isparta haberleri | Gönen'de Jandarma Komutanı Ethem Gökboğa göreve başladı

Isparta haber: Erzurum ili Oltu İlçesinden tayinle Gönen İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Jand. Kıd. Yüzbaşı Ethem Gökboğa, görevine başladı.

Erzurum ili Oltu İlçesinden tayinle Gönen İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Jand. Kıd. Yüzbaşı Ethem Gökboğa, görevine başladı.

Gönen İlçe Jandarma Komutanı Jand. Yarbay Temel Kılıç'ın Diyarbakır'a atanmasının ardından boşalan Gönen İlçe Jandarma Komutanlığına Jand. Kıd. Yüzbaşı Ethem Gökboğa atandı. Gönen'e gelerek görevine başlayan Gökboğa, yaptığı ilk açıklamasında; " Gönen merak ettiğim ve beklediğimden daha güzel bir yer. Oldukça sıcak ve samimi bir ortamla karşılaştım. Görev yapacağım süre içerisinde ben de ilçe halkına layık olmak için elimden geleni yapmaya çalışacağım" dedi. Gönen İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Jand.Kıd. Yüzbaşı Gökboğa, evli ve 3 çocuk babası olduğu kaydetti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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