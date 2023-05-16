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Isparta'da askerlik heyecanı yaşayan özel gençler törenle yemin etti

Isparta'da askerlik heyecanı yaşayan özel gençler törenle yemin etti

Yerel Haberler

Isparta'da 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'nda temsili askerlik uygulamasına katılan özel gençler düzenlenen törenle yemin etti.

Isparta'da 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'nda temsili askerlik uygulamasına katılan özel gençler düzenlenen törenle yemin etti.

Yemin törenine Vali Aydın Baruş, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman ve özel gençlerin aileleri katılırken komutanlık emrinde askerlik görevlerini yerine getiren yüzlerce Mehmetçik de özel gençleri yalnız bırakmadı.

Vali Baruş'un alanda bulunanları selamlamasıyla başlayan tören temsili askerlik uygulamasını yerine getiren özel gençlerin Türk bayrağı ve silaha ellerini koyup askerlik yemini etmesiyle devam etti. Yemin edilmesinin ardından 2 özel genç tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı.

Törende dönem arkadaşları adına bir konuşma yapan Piyade Er Osman Şahin, "Her Türk gencinin yaşadığı bu heyecanı bizlere yaşattığınız için teşekkür ediyoruz" diyerek vatanın bölünmez bütünlüğü için terörle mücadelenin önemine değindi.

Konuşmanın ardından Vali Baruş, özel gençler ve ailelerle birlikte fotoğraf çektirerek özel askerlere terhis belgelerini verdi.

Tören, özel gençler ve ailelerle birlikte yenen öğle yemeği ile sona erdi. - ISPARTA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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