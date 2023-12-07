Üye Girişi
Haberler

Isparta'da 6 yıl ile aranan öğretmen yakalandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Isparta'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan 6 Yıl, 3 Ay hapis cezası ile aranan ihraç öğretmen yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta'da 6 yıl ile aranan öğretmen yakalandı

ISPARTA - Isparta'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan 6 Yıl, 3 Ay hapis cezası ile aranan ihraç öğretmen yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürütmüş olduğu çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan adli makamlarca 6 Yıl, 3 Ay hapis cezası ile aranan ihraç öğretmen S.A. yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Isparta Terör Hukuk Eğitim Yerel Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title