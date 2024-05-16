İş Sendikası Düzce Şube Başkanı Engellilerle Buluştu

İş Sendikası Düzce Şube Başkanı Ali Kemal Esen, sendikanın özel bireyleriyle bir araya geldi. Esen, "Bireyin engeli olmaz, engel insanın beynindedir" dedi.

Hizmet-İş Sendikası'na bağlı özel bireyler Kusursuz Kafe'de düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Hizmet iş sendikası Düzce Şubesi Engelli Komite Başkanı Nazlı Emiroğlu, Engeliler Haftasının amacının farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek "Engelli bireylerin toplumsal yaşama diğer bireylerle eşit şartlarda katılım sağlamalarına ilişkin farkındalığı oluşturan bir hafta yani kutlama değil zaten kutlanacak herhangi bir şey de yok. Bazı beklentiler ve istekler var. Mesela eşit yaşam, eğitim sevgi ve saygı hakkı, garip bakışlara maruz kalmamak, sıradan hayatın içine karışabilmek, birilerinin başını okşayacağı nesneler olmadığının farkına varmak, tüm yolları, binaları, okulları erişilebilir hale getirmek ve inanın bana en kolay başlangıç yolu bu. Dünyanın en ilginç objesiymiş gibi davranmamak, saygı ve daha sayabileceğimiz onlarca insani istek. Sadece biraz farkına varıp, saygı duymak yani aslında her insanın ihtiyaç duyduğu davranışlar sadece biraz daha özenlisi" ifadelerinde bulundu.

Sendika Başkanı Ali Kemal Esen, "Bireyin engellisi olmaz, engel insanın beynindedir. Bu beyinlerdeki engeli kaldırmamız lazım. Bakış açılarını değiştirmemiz lazım. Pozitif bakış açısıyla beyinlerimizi temizlememiz lazım. Toplumdaki farkındalığı sadece ve sadece beyinleri temizleyerek, pozitif bakış açısıyla düzeltebiliriz. Bunun farkına bu şekilde varabiliriz. Bizler sadece engelliler haftasında değil, hayatımız boyunca el ele tutuşmak, el ele yürümek, birlikte olmak zorundayız. El ele tutuşursak sorunları çok daha çabuk aşacağımızı düşünüyorum. Bundan sonra yapabileceğimiz her şey için sendikamız Engelli Komite Başkanı Nazlı Emiroğlu burada, bizler her türlü şey için emrinizdeyiz" dedi.

Etkinlik hep birlikte çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu. - DÜZCE