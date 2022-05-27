İran Üniversiteleri ile iş birlikleri güçleniyor - Haberler

İkili ilişkileri güçlendirmek ve uluslararası yeni anlaşmalar yapmak amacıyla yurt dışı gezilerini sürdüren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İran Doğu Azerbaycan Eyalet Üniversiteleri ile İran Batı Azerbaycan Üniversitelerini ziyaret etti.

Ziyaretinde Rektör Prof. Dr. Çomaklı'ya; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sözbilir, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Medine Güllüce, Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Taşkın Öztaş, Fars Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nimet Yıldırım ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Zülküf Kaya'dan oluşan heyet eşlik etti.

Ziyaret programı çerçevesinde öncelikle Tebriz Türkiye Başkonsolosu Çetin Taner ile bir araya gelen Rektör Çomaklı, Taner ile bir süre sohbet ederek İran Üniversiteleriyle olan ilişkileri değerlendirdi.

Rektör Çomaklı başkanlığındaki heyet daha sonra sırasıyla; İran Doğu Azerbaycan Eyalet Üniversiteleri olan Tebriz Üniversitesi, Tebriz Tıp Üniversitesi, Sahand Teknoloji Üniversitesi, Tebriz İslami Sanatlar Üniversitesi ve Bonab Üniversitesi ile İran Batı Azerbaycan Üniversiteleri olarak geçen Urmia Universitesi ve Urmia Tıp Üniversitesine ziyaretler gerçekleştirdi.

Birçok Alanı Kapsayan Protokoller İmzalandı

İran-Azerbaycan üniversiteleri ile eğitim ve araştırma odaklı öğrenci ve akademik personel değişimi, ortak bilimsel çalışmaların (proje, yayın, patent, marka, kongre, sempozyum vb.) yürütülmesi, belirlenen programlarda çift diploma ve ortak danışmanlık hizmetinin verilmesi, Tıp Üniversiteleri ile sağlık turizmi, stajer öğrenci ve uzman hareketliliklerinin etkinleştirilmesi konularında mutabık kalındı. İkili iş birliği protokolünün yanı sıra Tebriz Üniversitesi ile ayrıca Ziraat ve Veterinerlik alanında lisansüstü ortak diploma programlarının açılmasına yönelik bir ön anlaşma protokolü de imzalandı.

"İkili İş Birlikleri Artarak Devam Edecek"

Ziyaretler hakkında değerlendirmede bulunan Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesi olarak yakın coğrafyadaki üniversiteler başta olmak üzere ulusal ve uluslararası liderlik misyonuna uygun ikili iş birliği çalışmalarının nitelik bakımından da arttığına dikkat çekerek, dost ve kardeş İran-Azerbaycan Eyalet Üniversiteleri ile daha yakın ve etkin çalışmalar yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Özellikle ortak lisansüstü programlarının başlatılacağını, müşterek bilimsel çalışmalar ve etkinliklerin düzenleneceğini, ikili anlaşmalar bağlamında Atatürk Üniversitesini ziyaret edecek araştırmacılara destek verileceğini aktaran Prof. Dr. Çomaklı, Türkiye ile İran'ın bölgede köklü geçmişi olan iki komşu ülke olduğunu, aynı coğrafyayı paylaşan bu iki ülkenin medeniyetler açısından birçok ortak noktası bulunduğunu, Üniversite olarak kendilerinin de geçmişten gelen bu tarihi ilişkileri kuvvetlendirmek istediklerini, ziyaretin de bu ilişkilerin güçlenmesine vesile olacağına yürekten inandığını söyledi.

İslam dünyasının köklü geçmişe sahip iki ülkesinin halkı arasında tarih, coğrafya ve medeniyetten gelen ilişkilerin ekonomi, turizm ve eğitim alanlarında iş birliğine dönüştüğünü belirten Rektör Çomaklı: "Atatürk Üniversitesi ile İran'daki üniversiteler arasındaki iş birliği imkanlarının ileri noktalara taşınması için her türlü çabayı göstermeye hazırız. Bu düşüncelerle gerçekleştirdiğimiz İran ziyaretimizde bizleri misafir eden herkese şükranlarımı sunuyor, yapılan iş birliklerinin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel