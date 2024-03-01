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İran'da İslami Şura Meclisi ve Uzmanlar Meclisi seçimleri için oy verme süresi uzatıldı

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İran'da İslami Şura Meclisi ve dini lideri seçme ile denetleme görevi olan Uzmanlar Meclisi seçimleri için oy verme işlemi yerel saatle 20.00'ye kadar uzatıldı. Yaklaşık 61 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede halk, Tahran'da bulunan Hüseyniyeyi İrşad Camii'nde kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı.

İran'da İslami Şura Meclisi ve dini lideri seçme ile denetleme görevi olan Uzmanlar Meclisi seçimleri için oy verme işlemi yerel saatle 20.00'ye kadar uzatıldı.

İran'da halk bugün İslami Şura Meclisi ve dini lideri seçme ile denetleme görevi olan Uzmanlar Meclisi seçimleri için sandık başına gitti. Yerel saatle 08.00'den itibaren oylarını kullanmaya başlayan seçmenler için 50 binden fazla sandık kuruldu. Yaklaşık 61 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede reformist cephenin boykot çağrıları gölgesinde gerçekleşen seçimlerde halk, Tahran'da bulunan Hüseyniyeyi İrşad Camii'nde kurulan sandıklarda sabah saatlerinden itibaren oy kullanmaya başladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan ve ilk olarak 18.00'da sona ereceği açıklanan oy verme işlemi 20.00'ye uzatıldı.

Oy kullanmaya gelen İranlı Zehra Ahvampurshapuri, "Ülkem ve dinim için oy vermeye geldim. Seçimin hayırla sonuçlanmasını umut ediyorum. Ülkemizdeki ekonomik sorunlar ve pahalılık son bulsun. Ben şu an kiracıyım, çünkü geçinemediğim için evimi satmak zorunda kaldım. Bu seçim ile birlikte sorunların çözülmesini istiyorum" dedi.

İranlı seçmen Fatemeh Khamoshi ise, "Bugün seçimlere katılmak ve ülkemin geleceği hakkında rol almak için buraya geldim. Oy kullandığım için de çok mutluyum ve tüm vatandaşlarımızın seçime katılarak oy kullanmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bir diğer seçmen Ali Rıza Mesudi, "Sandık başına gitmek ve oy kullanmak aynı zamanda ilahi bir emir. Bugün eğer bir gücümüz varsa ve dünya ülkeleri bizi tanıyorsa kullanılan bu oylar sayesindedir. Herkes seçimlere katılmalı ve oy kullanmalı" şeklinde konuştu.

İran'ın 290 sandalyeli İslami Şura Meclisi için ülke genelinde 15 binden fazla aday yarışırken, dini lideri seçme, denetleme ve azletme yetkisine sahip Uzmanlar Meclisi'ndeki 88 sandalye için ise 144 aday seçimlerde yer alıyor. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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