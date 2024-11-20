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Irak'ta 1987’den Sonra İlk Nüfus Sayımı Başladı

Irak'ta 1987’den Sonra İlk Nüfus Sayımı Başladı
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Irak, 1987 yılından bu yana ilk kez tüm ülkede kapsamlı bir nüfus sayımı gerçekleştiriyor. İki gün sürecek sayım için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Nüfus sayımında 70 soru yer alacak ve ülkenin nüfusunun 43 milyonu aşması bekleniyor.

Irak'ta 1987'den bu yana ilk kez tüm ülkede düzenlenen nüfus sayımı başladı. İki gün sürecek sayım için sokağa yasağı ilan edildi.

Irak Saddam Hüseyin'in başkan olduğu 1987 yılından bu yana ilk kez kapsamlı nüfus sayımı gerçekleştiriyor. Dün gece yarısı itibarıyla sokağa çıkma yasağının uygulandığı ülkede, nüfus sayımı 07.00'de başladı.

Irak Planlama Bakanlığı İstatistik ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurumu'ndan yapılan açıklamada, nüfus sayımının iki gün süreceğini belirterek görevlilerinin, verilerin eksiksiz ve doğru şekilde tamamlanması için her evi üç kez ziyaret edeceği belirtildi. Ağırlıklı olarak Irak vatandaşlarının ekonomik ve sosyal yaşamlarına ilişkin veri tabanı oluşturulacak nüfus sayımında 70 soru yer alırken, etnik köken mezhep bilgileri ise sorulmayacak.

Ülke nüfusunun 43 milyonu aşması bekleniyor

Irak Planlama Bakanlığı Sözcüsü Abdüzzehra Hendavi, nüfus sayımının, Irak'ın nüfusuna yönelik kapsamlı bir istatistik sağlamayı hedeflediğini belirterek, 2024 yılının sonuna kadar Irak nüfusunun 43 milyonu aşmasının beklendiğini ifade etti. Hendavi, sayımda vatandaşların evlerindeki eşyalarına ilişkin verilerin kaydedileceğini ve bunun toplumdaki ekonomik durumun, refah seviyesinin ve yoksulluğun ölçülmesi için kullanılacağını söyledi. Hendavi, ayrıca nüfus sayımının ön sonuçlarının 24 saat içinde açıklanacağını belirtti.

Güvenlik önlemleri alındı

Ülkede 2 gün sürmesi planlanan nüfus sayımı ile birlikte geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanırken şehirlerarası trafik tamamen kapatıldı. İçişleri Bakanı Abdul Emir El-Şemeri'nin başkanlığında yapılan basın toplantısında, sayım işlemlerinin güvenliğini sağlamak için alınan önlemler açıklandı. Şemeri, sayım görevlilerinin güvenli ortamda çalışmasını sağlamak ve görevini başarıyla tamamlanması için her kentte güvenlik komiteleri oluşturulması talimat verdiğini ifade etti. Irak Yüksek Güvenlik Komisyonu, sokağa çıkma yasağından eczane, fırın ve marketlerin muaf tutulduğu açıkladı.

Ülkede nüfus sayımı kapsamında ülkenin tüm sınır kapıları kapatıldı. Türkiye sınırındaki İbrahim Halil Sınır Kapısı'n da dün gece yarısı itibarıyla, ticaret dışında 48 saat boyunca yolcu geçişleri yasaklandı.

Son sayım 1997 yılında yapılmıştı

Irak genelinde Kürt Bölgesel Yönetimi hariç son genel nüfus sayımın 1997 yılında yapılmıştı. Toplam 15 ili kapsayan sayımda ülke nüfusu 22,33 milyon olarak açıklanmıştı. Bugün başlayan nüfus sayımı 1987 yılından sonra ülkenin tümünü kapsayan ilk sayım olacak. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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