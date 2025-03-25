İngiliz Bisiklet Tutkunu Türkiye'yi Keşfe Çıktı

İngiltere'den bisikletiyle dünya turuna çıkan bisiklet tutkunu, geldiği Türkiye'de Konya'nın Beyşehir ilçesinde mola verdi.

Beyşehir Bisiklet Evi, dünya turuna çıkan yerli ve yabancı bisiklet tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. Bisiklet Evi'nin son konuğu İngiliz bisiklet tutkunu Oliver Ward oldu. İngiltere'den dünya turuna çıkmak için aylar önce pedal çevirmeye başlayan ve kilometrelerce devam eden yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaşan Ward, Beyşehir ilçesinin de konuğu oldu. Hedefinin Japonya'ya ulaşmak olduğunu belirten bisiklet tutkunu Ward, Beyşehir'de gördüğü misafirperverliğe de hayran kaldı. Kendisine forma hediye edilen Ward, Türkiye'de olmaktan ve dost canlısı Türk insanını yakından tanımaktan çok mutlu olduğunu belirterek seyahatinde kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı da Avrupa ülkelerinden dünya turuna çıkan yabancı bisiklet severleri ilçede ağırlayıp yöreyi tanıtmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederken, bu imkanın sağlanmasına aracı olanlara minnettar olduklarını dile getirdi. - KONYA