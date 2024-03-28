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İmkander Gaziantep Şubesi Ramazan Ayında Yardımlarını Hızlandırdı

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İmkander Gaziantep Şubesi Gazze'de hem Refahta hem de Cebeliye'de her gün 500 aileye iftar yemeği dağıtırken, Suriye'de ise Elbab, Akterin, ve Azez çevresindeki kamplarda kalan mağdurlara her gün sıcak yemek dağıtıyor.

Yurtiçi ve Yurtdışında mazlumlara yaptığı yardımlarla büyük takdir toplayarak gönüllere dokunan Gaziantep İmkander, Ramazan ayında çalışmalarını hızlandırdı. Gaziantep Yeditepe Mahallesinde her gün 400 Yetim ve fakir aileye iftarlarını açmaları için yemek dağıtımı yapan dernek, Ayrıca Suriye ve Gazze'de de her gün binden fazla aileye de iftar yemeği veriyor. Suriye'de Elbab, Akterin, ve Azez çevresindeki kamplarda kalan mazlumlara her gün sıcak yemek dağıtan dernek, Gazze'de ise iki bölgede iftar yemeği veriyor. Hem refahta hem de Gazze'nin kuzeyinde cebeliye kampında kalan savaş mağduru insanlara iftar yemeği yardımında bulunuyor.

"Gazze'de günlük bin aileye yemek ulaştırıyoruz"

İmkander Gaziantep Şube Başkanı Sait Gökdere, "Gazze'de günlük bin aileye yemek ulaştırıyoruz. Bu konuda yardımlarını esirgemeyen Türkiye'deki Müslüman kardeşlerimize teşekkür ederiz. Yaptığımız çok büyük bir şey değil ama karınca misali olsa da safımız belli olsun istiyoruz. Peygamber efendimiz hadisi Şerif de şöyle buyuruyor: 'Müslüman kardeşinin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir' diyor. Yine buyuruyor ki: 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' diyor. Bu anlayışla hareket etmeye devam edeceğiz. Onun için Müslüman kardeşlerimizden desteklerini bekliyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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