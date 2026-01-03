Haberler

İl Başkanı Yıldırım açıkladı: Bilecik'e 7,3 milyar TL'lik yatırım

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik'e 2025 yılında 7,3 milyar TL'lik ulaşım ve altyapı yatırımı yapıldığını açıkladı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 2025 yılı içerisinde Bilecik'te ulaşım ve altyapı alanında önemli yatırımların hayata geçirildiğini belirterek, kente toplam 7,3 milyar TL'lik yatırım kazandırıldığını söyledi.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Yol medeniyettir. Bilecik, 2025 yılında ulaşım ve altyapıda güçlü yatırımlarla önemli bir ivme kazandı. İlimize kazandırılan 7,3 milyar TL'lik ulaşım ve altyapı yatırımıyla, trafiği rahatlatan, üretimi hızlandıran ve lojistik kapasitemizi artıran projeleri bir bir hayata geçirdik. Bilecik; güçlü altyapısıyla üretimi büyüyen, ulaşımı rahatlayan ve geleceğe emin adımlarla ilerleyen bir şehir olma yolunda kararlılıkla yoluna devam ediyor. Bu vizyonun mimarı olan Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ulaşım ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK

