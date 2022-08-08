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Iğdır haberi: Iğdır'da vatandaşlardan Kızılay'a kan bağışı

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Iğdır habere göre Iğdır'da vatandaşlardan Kızılay'a kan bağışı Iğdır'da Kerbela olayının yıl dönümünde düzenlenen aşure programında bir araya gelen vatandaşlar Kızılay'a kan bağışı yaptı.

Iğdır'da vatandaşlardan Kızılay'a kan bağışı

IĞDIR - Iğdır'da Kerbela olayının yıl dönümünde düzenlenen aşure programında bir araya gelen vatandaşlar Kızılay'a kan bağışı yaptı.

Iğdır'da Hz. Hüseyin ve 72 yareninin Kerbela'da şehit edilmesinin yıl dönümünde düzenlenen aşure programında bazı vatandaşlar kan bağışı yaptı. Geçmişteki anma etkinliklerinde uygulanan kamayla başlarını yararak "baş vurma" tabir edilen kan akıtılması yerine Türk Kızılay'ına kan bağışında bulunmaya karar veren vatandaşlar, yer altı çarşısı üzerinde kurulan çadırlarda kan bağışında bulundu. İnsanları kamayla başlarını yararak kan akıtmak yerine Kızılay'a kan vermeye davet eden Mehdi Yılmaz, "Her yıl düzenli olarak Kızılay'a kan veriyorum. Zincir ve baş vurmalarını istemem. En mantıklısı Kızılay'a kan verip de en azından Türkiye'de iki, üç can kurtarmak isterim. Herkesi kan vermeye bekliyorum" dedi.

Bir hafta içinde 800 ünite kan toplanmasının beklendiği belirtildi.

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Yerel

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