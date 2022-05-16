Iğdır'da Zengezur Koridoru Çalıştayı - Haberler

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da Zengezur Koridoru Çalıştayı

IĞDIR Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde Iğdır'da düzenlenen "Zengezur Koridoru'nun Bölgesel Kalkınma ve Ekonomik Büyümede Stratejik Önemi" konulu çalıştay başladı.

Türk dünyası ile Türkiye'nin kara bağlantısı olarak görülen Zengezur koridoru için Iğdır'da "Zengezur Koridoru'nun Bölgesel Kalkınma ve Ekonomik Büyümede Stratejik Önemi" konulu çalıştay düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen çalıştay 3 gün sürerek 18 Mayısta sona erecek.

Çalıştayda konuşma yapan Iğdır Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, "Devletlerin, ülkelerinin stratejileri için bölgesel bulundukları coğrafyadan kaynaklanan konumları kendi aralarındaki ikili ilişkilere baktığımız zaman ülkelerini liderleri ile beraber geçen zaman süreçleri içinde önemli işler yaptığını görebiliyoruz. Ağrı Dağı isyanları sonunda bu bölgede İran Şahı ile yapılan diplomatik görüşmeler sonunda Mustafa Kemal'in önderliğinde Dilucu bölgesinin ülkemize katılması bence bu bölgenin tarihi stratejisi açısından Türk dünyasına bir kapının açılmasından çok çok önemli stratejik bir değerdir" dedi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şahin, Zengezur koridorunun sadece Türkler için değil çevredeki ülkeler içinde önemli olduğunu belirterek, "Bölgesel kalkınma ve işbirliğinde konuşuyoruz, ama biz sadece Türkiye'ye bundan katkısı ne olur nasıl kar sağlar. Azerbaycan açısından ne kadar önemli, Nahcivan açısından ne kadar önemli onu tartışıyoruz. Peki biz bölgedeki ülkeleri düşündüğümüz zaman Türklerin katkısını Türkiye ile Orta Asya arasındaki ilişkilerin geliştirmesi açısından katkı sağlayacağını göz önüne aldığımız zaman hep bu şekilde konuştuğumuzda o zaman karışıklığı kendiliğinde ortaya çıkarmış oluruz. Böyle bir eksik tarafını gördüm burada diğer ülkelerinde bu koridorun içine katılması düşünenlerdenim. Lider diplomasi üst düzeyde ilişki gerekiyor. Bundan sonraki konuşmalarda Ermenistan, İran bugün baktığımızda Ermenistan ile tamamen anlaşma sağlandı. Ateşkes Antlaşması'nın 9. Maddesi Zengezur koridorunun açılması gerektiği konusunda bir anlaşmaya varıldı." dedi.