İEÜ Mezunu Mert Serbest, ITS Moda Yarışmasında Finale Kaldı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü mezunu Mert Serbest, dünyanın en prestijli moda yarışmalarından International Talent Support'ta (ITS) finale kaldı. 25 parçadan oluşan 'mOTHERlandS' adlı koleksiyonuyla 65 ülkeden 782 modacının katıldığı yarışmada son 16'ya kalan Serbest, mart ayında gideceği İtalya'da en iyi dereceye ulaşarak genç yaşında kariyerine önemli bir başarı eklemeyi hedefliyor.

Belçika'nın Anvers şehrinde bulunan ve 361 yıllık tarihiyle dikkat çeken Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisinde yüksek lisans yaparak eğitim yolculuğunu sürdüren İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü mezunu Mert Serbest (27), dünyanın en prestijli moda yarışmalarından International Talent Support'ta (ITS) finale kalma başarısını gösterdi. 25 parçadan oluşan 'mOTHERlandS' adlı koleksiyonuyla 65 ülkeden 782 modacının katıldığı yarışmada son 16'ya kalan Serbest, "Böylesine değerli, saygın bir yarışmada finale kalmak gurur verici. Tasarımlarıma jürinin ilgisini çekeceğime inanıyordum. Öyle de oldu. Çok titiz davranarak, acele etmeden hazırladığım bir koleksiyondu. Yarışmada birincilik, ikincilik gibi sıralama yok. Farklı isimlerde birçok ödül var. Ben, en üst derece olan 'Arcademy Award' ödülünü almak hedefiyle İtalya'da olacağım. Hazırladığım koleksiyon içinden seçilen tasarımlar, aynı zamanda ITS'nin müzesinde sergilenecek ve böylece arşivde de daimi yerini alacak. Moda, benim için bambaşka bir tutku, asla sonu gelmeyecek bir heyecan. Her çalışmamda, her projemde bunu hissediyorum. Eğitim aldığım, çok emek verdiğim bu alanda kendimi daha da ilerletmek, başarılı olmak istiyorum" diye konuştu.

Serbest, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2020 yılında mezun olduktan sonra akademik olarak biraz daha ilerlemem gerektiğini düşünerek yurt dışında yüksek lisans yapmaya karar verdim. Pandemi nedeniyle çok zorlukları olan, belirsiz bir dönemdi. Neyse ki o günleri atlattık ve yurt dışında eğitim alma imkanını yakaladım. Gelişen teknoloji, yeni trendler ve ihtiyaçlarla birlikte moda alanında da hızlı bir değişim mevcut. Bu sürece hızlıca uyum sağlayacağıma ve fark oluşturan çalışmalara imza atacağıma inanıyor, kendime güveniyorum. Bana destek olan, bana sundukları imkanlar ve verdikleri eğitimle bugünlere gelmemi sağlayan tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum."